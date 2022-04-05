Những con giáp này trong năm nay "vớ" được tình yêu đẹp như Hyun Bin và Son Ye –Jin, cái kết viên mãn, ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 15:00

Gặp được định mệnh chân ái là điều ai cũng mong muốn. Liệu bạn có nằm trong số những con giáp có số hưởng dưới đây không. Cùng xem bài viết nhé!

Tuổi Mão

Những con giáp này trong năm nay 'vớ' được tình yêu đẹp như Hyun Bin và Son Ye –Jin, cái kết viên mãn, ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tuổi Mão mở ra cơ hội tìm được người ứng ý - Ảnh: Internet

 Là con giáp đào hoa năm 2022, người tuổi Mão dễ nhận được những tin mừng tình cảm trong năm nay. Đặc biệt là nam nữ độc thân dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.

Bạn chỉ cần giữ tâm lý tích cực, sẵn sàng mở lòng với người khác thì việc gặp được nửa kia tiền định của mình không phải là việc gì quá khó khăn.

Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm đã chín muồi, bạn nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Hai bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, với những ai kết hôn đã lâu, vợ chồng bạn cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, hâm nóng tình cảm với nhau, kéo gần mối quan hệ giữa các thành viên với nhau.

Tuổi Ngọ

Những con giáp này trong năm nay 'vớ' được tình yêu đẹp như Hyun Bin và Son Ye –Jin, cái kết viên mãn, ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Tình duyên tuổi Ngọ được hỗ trợ nhờ các mối quan hệ xã giao - Ảnh: Internet

 

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành.

Thời điểm này, nữ giới đã biết quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn nên dễ gây ấn tượng với bạn bè khác giới. Nam giới thường dùng tài năng và thành tích của mình để chinh phục người khác giới nên xung quanh lúc nào cũng có nhiều người ngưỡng mộ, không sợ cô đơn lẻ bóng.

Tình cảm lứa đôi khá lý tưởng. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Vợ chồng nếu nếu biết quan tâm đến nhau, biết đặt mình vào vị trí của người ấy thì gia đạo ắt sẽ yên ấm, thậm chí đón tin vui thêm con thêm cháu trong năm nay.

Tuổi Mùi

Những con giáp này trong năm nay 'vớ' được tình yêu đẹp như Hyun Bin và Son Ye –Jin, cái kết viên mãn, ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Đường tình duyên tuổi Mùi khá bằng phẳng - Ảnh: Internet

 

Con đường tình duyên của người tuổi Mùi khá bằng phẳng và thuận lợi trong năm 2022 này. Tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, vợ chồng ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng.

Thậm chí, trải qua những thử thách ấy, đôi bên lại càng thêm tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm giữa bạn và người ấy hẳn là hình mẫu lý tưởng cho mọi người xung quanh.

Nam nữ độc thân vượng đào hoa. Nữ giới lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng, chu đáo bên trong, lại thêm sức hấp dẫn từ vẻ ngoài gọn gàng, bắt mắt nên rất dễ lọt vào “mắt xanh” của các đối tượng khác giới.

Nam giới có xu hướng chủ động hơn trong chuyện tình cảm, có thiện cảm với ai thì tìm cách giữ quan hệ, vậy nên không cần mai mối cũng tìm thấy người phù hợp.

Con giáp đào hoa năm 2022 hãy nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình thì khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.

 

Tuổi Hợi

Những con giáp này trong năm nay 'vớ' được tình yêu đẹp như Hyun Bin và Son Ye –Jin, cái kết viên mãn, ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Tuổi Hợi không sợ thiếu thốn tình cảm - Ảnh: Internet

Những người tuổi Hợi vốn sở hữu tính cách hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên xung quanh luôn có quý nhân bên cạnh. Cuộc sống tuổi Hợi không sợ thiếu thốn tình cảm bởi vì họ là người cho đi những tình cảm chân thành ấy nên sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Hợi tuy không quá tham vọng nhưng vẫn luôn nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cho mình một cơ hội thăng hoa và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Đặc biệt, thời gian sắp tới, những người tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong vòng nửa đầu năm 2022 này, có vận may lội ngược dòng, từ tháng 2 âm lịch trở đi được thần tài chiếu cố, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui. Ngoài ra, tuổi Hợi nên bước ra ngoài kết giao bạn bè nhiều hơn, và số người mà họ gặp được trong năm nay có thể là quý nhân giúp đỡ họ thăng hoa từ giờ về sau. 

Tử vi tuần này (4-10/4), những con giáp này “coi chừng” may mắn, số hưởng ôm trọn tình tiền chắc trong tay

Tử vi tuần này (4-10/4), những con giáp này “coi chừng” may mắn, số hưởng ôm trọn tình tiền chắc trong tay

Không biết những con giáp nào số hưởng ôm trọn may mắn trong tuần này. Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tình duyên con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ