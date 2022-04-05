Tử vi 2 tháng tới: Phủi sạch vận xui, Cát tinh tụ hội, 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, vận trình vụt sáng hơn sao, đón nhận nhiều điều may, tin tốt

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 14:24

Tử vi 2 tháng tới, 3 con giáp may mắn được nhiều tài lộc, vận may ngập nhà, vận trình có nhiều khởi sắc.

Tuổi Tý

Trong 2 tháng tới, người tuổi Tý vận trình thăng tiến, có khả năng phất lên giàu có. Con giáp có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm thêm thu nhập. Con giáp đột phá trong công việc, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Với những người đang có ý định chuyển việc thì cũng tìm được "bến đỗ" tốt, chế độ đãi ngộ cao và lương thưởng ổn định. 

Chuyện tình cảm của Tý cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thất tình yêu. Còn ai đã lập gia đình thì có được hạnh phúc viên mãn.

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Trong 2 tháng tới, người tuổi Tý vận trình thăng tiến, có khả năng phất lên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 2 tháng tới công danh thông thuận, làm gì cũng phát tài. Con giáp sẽ được đền đáp xứng đáng cho những công sức đã bỏ ra trước đó. Nhiều cơ hội làm giàu mở ra, nếu con giáp giữ tâm lý, biết chọn đúng thời điểm làm ăn thì sự nghiệp ngay lập tức sẽ phất lên như diều gặp gió. Vận tài lộc có nhiều bước tiến đáng kể. Bản mệnh chẳng những gỡ gạc được những tổn thất trước đó mà còn kiếm thêm một khoản lời to bự.

Chuyện tình cảm của Ngọ trong thời gian này có chuyển biến mới. Bản mệnh nếu đang để ý một ai đó có thể nói rõ lòng mình bởi không biết chừng người kia cũng đang chờ bạn mở lời cũng nên.

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Người tuổi Ngọ trong 2 tháng tới công danh thông thuận, làm gì cũng phát tài -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 tháng tới vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy. Những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Tài vận thăng hoa, bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả nên chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận đào hoa đang đến với con giáp đang đến. Con giáp may mắn nhận được nhiều sự quan tâm từ người khác giới, mở ra nhiều lựa chọn cho mình.

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Người tuổi Mùi trong 2 tháng tới vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

 

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