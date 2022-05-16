Nhân tướng học: Những đặc điểm trên gương mặt nhận biết đàn ông có tướng vượng phu hay không

Trong tính cách những người đàn ông có nét tướng này thường sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung hay giúp đỡ người khác, nên họ thường có quý nhân giúp đỡ cuộc sống thuận lợi viên mãn.

Trong nhân tướng học một người nam giới nếu như sở hữu một tướng lông mày đen rậm và thẳng hàng lối là người có ý chí kiên cường, thông minh xuất chúng. Những người này trong cuộc sống dễ dàng thành công trở thành người lãnh đạo tài ba.

Miệng vuông vức, khóe miệng hướng lên, răng trắng và thẳng hàng

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là đặc điểm nhận biết tướng đàn ông có số giàu có. Người đàn ông giàu có thường có môi tương đối dày dặn, cân xứng, sắc môi tươi nhuận, khóe miệng hướng lên trên, khi khép môi vào giữa môi trên và môi dưới tạo thành đường thẳng.

Phần răng thì trắng, đều, se khít, không bị thưa hay khấp khểnh. Giọng nói cần rõ ràng, trầm ấm.

Trong tính cách những người này thường vô cùng tinh tế nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp, sớm nắm giữ chức vị cao cuộc sống giàu có, lên như diều gặp gió.

Người có sống mũi thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Phần cánh mũi mở rộng, đầu mũi tròn đầy cho biết họ lương thiện, bao dung. Dân gian có câu “Mũi to không lo chết đói” bởi người này có chỉ số thông minh cao, khả năng quản lý tiền bạc tốt, hưởng vinh hoa phú quý giàu sang đến cuối đời.

Trong nhân tướng học thì một người đàn ông sở tướng mũi to sống mũi thẳng thường có phúc đức rất lớn, trong cuộc sống luôn nhận được sự che chở từ bề trên nên làm gì cũng sẽ giàu sang phát. Những người này trong cuộc sống họ dễ dàng tạo nên cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, viên mãn ít ai sánh bằng.

Người mang mũi này có khả năng độc lập tự chủ khá mạnh mẽ, có ý chí gây dựng sự nghiệp, dù làm bất cứ chuyện gì cũng tích cực và nỗ lực hết mình, biết quan sát cục diện để giành được lợi ích tốt nhất. Là người đàn ông có tướng đàn ông dũng cảm, có bản lĩnh, là chỗ dựa vững cho người thân trong gia đình.

Tướng mặt khổ, cả đời khốn khó

Lông mày cong vẹo, ngắn, thưa và mỏng

Theonhân tướng học,đàn ông có tướng lông mày quá ngắn thì cuộc sống sẽ nghèo khổ, vất vả. Nếu ông mày mọc ngược thì đó là người đàn ông có tâm địa độc ác, tính cách bạo lực, ngang ngược.

Đàn ông có lông mà thưa là người xảo quyệt, hay nịnh bợ, lẻo mép. Người này thường bị những người xung quanh ghét bỏ, khó tránh lúc cuộc đời khốn khó, nghèo nàn.

Ngoài ra, nếu ấn đường (vùng nằm giữa 2 lông mày) có nếp nhắn sâu như nhát chém cắt ngang thì chủ nhân là người không có thực lực, không có quyền lực.

Mũi thấp và hếch lên

Đàn ông có mũi thấp, nhỏ, lông mũi hếch lên thường có cuộc sống nghèo khổ, cơ cực. Đây là tướng người tiểu nhân, sống chi li, tính toán nhưng làm việc lại không thành, không có tiền tài.

Nếu sống mũi bị gãy ngang mí mắt là tướng người không bao giờ có đất đai. Nếu có thì cũng là do bố mẹ để lại chứ bản thân nghèo hèn không thể mua nổi.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm