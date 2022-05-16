Nhân tướng học: "Phụ nữ mũi to, chẳng lo tài vận"

Tâm linh - Tử vi 16/05/2022 11:53

Tướng số luận rằng người tướng mũi to không lo chết đói, điều này có thể hiểu rằng người có đầu mũi to tướng số thường giàu có, đường tiền tài rất xán lạn. Vậy điều này có thực sự đúng?

Thế nào là tướng mũi to?

Mũi to là tướng mũi rộng lớn, đầu mũi và hai cánh mũi to hơn những mũi bình thường và to hơn hẳn so với những bộ phận khác. Đây là tướng mũi dày và khá đầy đặn.

Phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi nảy nở, phân biệt rất rõ so với thân mũi, lỗ mũi thường lớn nhưng không lộ. Nhìn thẳng, toàn bộ mũi sẽ phát triển về bề ngang ở khu vực phía dưới.

Tướng mũi to nói lên điều gì?

Người xưa vẫn hay nói “lỗ mũi to không lo chết đói”. Mũi nằm ở trung tâm khuôn  mặt nên nó không chỉ biểu hiện về mặt thẩm mĩ mà còn thể hiện đường tài vận của mỗi người. Theo như cánh mũi to tướng số cho hay thì đàn ông hay đàn bà mũi to đều có con đường tiền tài sáng lạn. 

Nhân tướng học: 'Phụ nữ mũi to, chẳng lo tài vận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tướng mũi to ở phụ nữ

Đối với phụ nữ, sở hữu chiếc mũi to sẽ làm cho khuôn mặt họ không mấy cân đối, hài hòa. Tuy nhiên, theo nhân tướng học phụ nữ sở hữu đầu mũi to tướng số khá tốt, đường tiền tài rất may mắn. Phụ nữ mũi to là người rất cá tính, khá là mạnh mẽ và dễ vượt qua các khó khăn. Hơn nữa họ lại là người rất cẩn thận tỉ mỉ trong mọi công việc thường ngày, phụ nữ tướng mũi to hào phóng nhưng không hoang phí. Vì vậy mà khi làm ăn lớn họ dễ có được thành công.

Không chỉ vậy, người phụ nữ có tướng mũi to thường là người phúc hậu, có khả năng quán xuyến, gánh vác mọi trọng trách trong gia đình cũng như xã hội. Đây đúng chuẩn mẫu phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Gia đình có người phụ nữ này được xem như tích phước đức mấy đời.

Kiểu người phụ nữ này có đầu óc quan sát nhạy bén, có thể gây dựng nghiệp lớn bằng chính năng lực của mình. Bên cạnh đó, phụ nữ có mũi to thường có trí tuệ hơn người, năng động, hoạt bát và có tài lãnh đạo. Từ sau tuổi 30, kiểu người này còn rất dễ trở nên công thành danh toại, con cái đề huề, cuộc sống viên mãn.

Nhưng những cô gái có tướng mũi to thường khá lận đận trong chuyện tình cảm, để tìm được ý trung nhân phải trải qua rất nhiều mối tình.

Nhân tướng học: 'Phụ nữ mũi to, chẳng lo tài vận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tướng mũi to ở đàn ông

Đàn ông lỗ mũi to, mũi rộng thường phóng khoáng, thoải mái thêm vào đó bề ngang rộng thì hào phóng nhưng vẫn tiết kiệm tốt, giữ tiền tài cũng tốt. Xem cánh mũi to tướng số thì đàn ông có tướng mũi to, cánh mũi dày rất nhạy bén, tính toán nhanh nhạy, tự tin, biết nắm bắt cơ hội,nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Người có lỗ mũi to ,tướng mũi to đầy đặn thường giàu có, thêm vào đó có nốt ruồi trên chóp mũi thì tài vận của họ là điều mà mọi người đều ao ước.

Theo nhân tướng học người đàn ông có tướng mũi to thường có số làm quan. Họ đạt được danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Bên cạnh đó, những người này sống tình nghĩa, có trách nhiệm với cộng đồng nên nhận được sự tin tưởng và quý trọng của nhiều người.

Sau khi lập gia đình may mắn của họ càng nhiều hơn, con đường phát triển sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Đàn ông mũi to thường thích làm chủ, đứng trên người khác, ít khi chịu thua kém bất kì ai.

Tuy nhiên xem cánh mũi to tướng số mà mũi lại thấp thì lại là người cục cằn, lỗ mãng, làm lụng vất vả mà không đủ ăn,tích đức thì hậu vận mới khá hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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