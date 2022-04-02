5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 16:18

Theo nhân tướng học, mũi tượng trưng cho Thổ tinh. Núi không ngại cao, đất không ngại dày mới có thể sinh sôi vạn vật. Nếu thổ tinh xấu, vạn vật sẽ không có nơi phát triển, vì thế mà khô héo, úa tàn.

1. Mũi dọc dừa

Đặc điểm của mũi dọc dừa: sống mũi thon, chạy thẳng đến sơn căn (tức hai điểm giữa mắt), đầu mũi đầy đặn, chóp mũi cao vừa phải. 

5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời - Ảnh 1

Hình dáng mũi này không chỉ là tiêu chuẩn của cái đẹp mà còn là dáng mũi giàu sang, phú quý. Ở thời xưa, đa phần những người sở hữu dáng mũi này đều có chức vị cao, tài giỏi, thông minh hơn người. 

Phụ nữ có mũi dọc dừa thường mang tính cách nhân từ, thẳng tính, có đời sống sung sướng, tiền bạc của cải dư thừa. Theo nhân tướng học, tướng mũi dọc dừa ở phụ nữ thường khá ổn định đường tình duyên, không có sự đổ vỡ, vấp váp.

2. Mũi hổ

Tướng mũi hổ là đầu mũi to, tròn lớn che hết toàn bộ lỗ mũi, hai cánh mũi thẳng nhau không lệch không chếch. Đây là tướng mũi hiếm, người sở hữu không những có quyền có thế có tài có lộc mà danh tiếng cũng rất tốt.

5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời - Ảnh 2

Người có tướng mũi này cả đời luôn được tôn trọng, kính nể. Tướng mũi này chủ về thịnh vượng, phú quý ít người bì kịp, tiền vận và trung vận sôi nổi, hậu vận an nhàn.

3. Mũi túi mật

Nếu sở hữu tướng mũi túi mật, chúc mừng bạn vì đây là một dạng tướng mũi có số phú quý bẩm sinh. Đặc điểm của tướng mũi này là đầu mũi tròn đầy, Sơn căn (phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt) hơi hẹp, phần sống mũi cao dần và đến chóp mũi thì tròn trịa, nẩy nở thành một cục tròn lớn trông như túi mật treo.

5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời - Ảnh 3

Theo tướng học, tướng mũi túi mật được xếp ngang hàng với tướng mũi rồng và trên mũi sư tử. Người có dáng mũi này đa số tiền vận không được trọn vẹn nhưng hậu vận lại được sung sướng, giàu sang bất ngờ. Đặc biệt, vận tiền tài của người này không phải tự dưng mà có được mà là qua một quá trình phấn đấu lâu dài.

4. Mũi rồng

Đặc trưng của tướng mũi rồng là sống mũi thẳng, cao nhưng lại không lộ cốt; đầu mũi tròn đều, lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận. Họ cũng là người đối đãi với bạn bè vô cùng hào phóng, luôn trượng nghĩa và biết giữ chữ tín nên cả đời nhân duyên vô cùng vượng.

5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời - Ảnh 4

Đây là một trong những tướng mũi phú quý, là nét quý tướng giúp người sở hữu cả đời tài vận hanh thông, không chỉ gặp nhiều may mắn mà phúc lộc thọ còn vẹn toàn.

5. Mũi sư tử

Mũi sư tử là tướng mũi dày đầy đặn, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển nảy nở, phân biệt rất rõ so với thân mũi, lỗ mũi lớn nhưng không lộ. Nhìn thẳng, toàn bộ mũi phát triển về bề ngang ở khu vực phía dưới.

Tướng mũi sư tử được Cổ tướng học xếp vào loại mũi thành tựu. Người có dáng mũi này sở hữu thêm lông mày, mắt và thân thể mang các đặc tính tổng quát của sư tử sẽ là tướng đại phú quý.

5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời - Ảnh 5

Những người này được trời phú óc quan sát vô cùng nhạy bén, có thể gây dựng nghiệp lớn bằng chính  năng lực của mình. Phụ nữ có mũi sư tử thường trí tuệ hơn người, năng động, hoạt bát, có tài lãnh đạo.

Nhờ chí tiến thủ, và sự chú tâm trong khi làm việc, họ có thể làm nên đại nghiệp, thậm chí là giàu có tột bậc. Đặc biệt, từ sau tuổi 30, họ dễ dàng công thành danh toại, con cái đề huề, cuộc sống viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, "tiêu tiền như nước" nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông

7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, "tiêu tiền như nước" nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông

Trong 7 ngày âm lịch sắp tới, những con giáp này vốn có số giàu sang, dù hay "vung tay quá trán" thì ngân khố của họ vẫn cứ dồi dào, ít khi phải lo lắng về kinh tế.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 39 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn