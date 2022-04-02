5 tướng mũi của người phụ nữ có số giàu sang, hưởng mệnh phú quý trọn đời

Đặc điểm của mũi dọc dừa: sống mũi thon, chạy thẳng đến sơn căn (tức hai điểm giữa mắt), đầu mũi đầy đặn, chóp mũi cao vừa phải.

Phụ nữ có mũi dọc dừa thường mang tính cách nhân từ, thẳng tính, có đời sống sung sướng, tiền bạc của cải dư thừa. Theo nhân tướng học, tướng mũi dọc dừa ở phụ nữ thường khá ổn định đường tình duyên, không có sự đổ vỡ, vấp váp.

Hình dáng mũi này không chỉ là tiêu chuẩn của cái đẹp mà còn là dáng mũi giàu sang, phú quý. Ở thời xưa, đa phần những người sở hữu dáng mũi này đều có chức vị cao, tài giỏi, thông minh hơn người.

2. Mũi hổ

Tướng mũi hổ là đầu mũi to, tròn lớn che hết toàn bộ lỗ mũi, hai cánh mũi thẳng nhau không lệch không chếch. Đây là tướng mũi hiếm, người sở hữu không những có quyền có thế có tài có lộc mà danh tiếng cũng rất tốt.

Người có tướng mũi này cả đời luôn được tôn trọng, kính nể. Tướng mũi này chủ về thịnh vượng, phú quý ít người bì kịp, tiền vận và trung vận sôi nổi, hậu vận an nhàn.

3. Mũi túi mật

Nếu sở hữu tướng mũi túi mật, chúc mừng bạn vì đây là một dạng tướng mũi có số phú quý bẩm sinh. Đặc điểm của tướng mũi này là đầu mũi tròn đầy, Sơn căn (phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt) hơi hẹp, phần sống mũi cao dần và đến chóp mũi thì tròn trịa, nẩy nở thành một cục tròn lớn trông như túi mật treo.

Theo tướng học, tướng mũi túi mật được xếp ngang hàng với tướng mũi rồng và trên mũi sư tử. Người có dáng mũi này đa số tiền vận không được trọn vẹn nhưng hậu vận lại được sung sướng, giàu sang bất ngờ. Đặc biệt, vận tiền tài của người này không phải tự dưng mà có được mà là qua một quá trình phấn đấu lâu dài.

4. Mũi rồng

Đặc trưng của tướng mũi rồng là sống mũi thẳng, cao nhưng lại không lộ cốt; đầu mũi tròn đều, lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận. Họ cũng là người đối đãi với bạn bè vô cùng hào phóng, luôn trượng nghĩa và biết giữ chữ tín nên cả đời nhân duyên vô cùng vượng.

Đây là một trong những tướng mũi phú quý, là nét quý tướng giúp người sở hữu cả đời tài vận hanh thông, không chỉ gặp nhiều may mắn mà phúc lộc thọ còn vẹn toàn.

5. Mũi sư tử

Mũi sư tử là tướng mũi dày đầy đặn, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển nảy nở, phân biệt rất rõ so với thân mũi, lỗ mũi lớn nhưng không lộ. Nhìn thẳng, toàn bộ mũi phát triển về bề ngang ở khu vực phía dưới.

Tướng mũi sư tử được Cổ tướng học xếp vào loại mũi thành tựu. Người có dáng mũi này sở hữu thêm lông mày, mắt và thân thể mang các đặc tính tổng quát của sư tử sẽ là tướng đại phú quý.

Những người này được trời phú óc quan sát vô cùng nhạy bén, có thể gây dựng nghiệp lớn bằng chính năng lực của mình. Phụ nữ có mũi sư tử thường trí tuệ hơn người, năng động, hoạt bát, có tài lãnh đạo.

Nhờ chí tiến thủ, và sự chú tâm trong khi làm việc, họ có thể làm nên đại nghiệp, thậm chí là giàu có tột bậc. Đặc biệt, từ sau tuổi 30, họ dễ dàng công thành danh toại, con cái đề huề, cuộc sống viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.