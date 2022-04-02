7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, "tiêu tiền như nước" nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 14:50

Trong 7 ngày âm lịch sắp tới, những con giáp này vốn có số giàu sang, dù hay "vung tay quá trán" thì ngân khố của họ vẫn cứ dồi dào, ít khi phải lo lắng về kinh tế.

Tử vi học có nói, vận trình cuộc đời mỗi người có sự liên quan mật thiết với con giáp mà chúng ta sinh ra đã thuộc về. Cùng xem bạn có phải là một trong số những con giáp tiêu tiền như nước nhưng giàu sang dưới đây không:

Tuổi Dậu

7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Trong 7 ngày âm lịch tới đây, các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Xếp đầu danh sách các con giáp hay "vung tay quá trán" phải kể đến tuổi Dậu. Đây là những người có xu hướng gặp nhiều may mắn về tài lộc, vận số của họ cũng tốt hơn so với các cung con giáp khác.

Người tuổi Dậu thường sinh ra trong một gia đình nề nếp, từ nhỏ đã có sống cuộc sống sung túc, giàu có nên việc tiêu tiền lúc nào cũng "thoải mái". Họ có nhiều bạn bè, mạng lưới quan hệ rộng nên cơ hội gặp quý nhân đặc biệt cao, làm việc gì cũng được người khác giúp đỡ, không cần phải quá lăn xả cơ hội vẫn có thể đến.

Bản mệnh này luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn và tin tưởng. Vì thế trong 7 ngày âm lịch tới đây, các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn. Đó là cách mà tuổi Dậu gặt hái thành công cho mình. Họ càng chi tiền thì càng kiếm về gấp bội nên vẫn tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Thân

7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 2
7 ngày âm lịch tới đây, họ biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Người Tuổi Thân rất "chịu chơi", không tiếc tay vung tiền chi tiêu. Người khác nhìn cách họ tiêu tiền thì cảm thấy rất lãng phí, tuy nhiên đây là bản mệnh biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Vì thế trong 7 ngày âm lịch tới đây, họ biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Hơn nữa, tuổi Thân dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để. Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền.

Tuổi Thân là người thông minh, sáng tạo, thực hiện tốt công việc nên được dễ dàng kiếm được nhiều tiền, đặc biệt từ công việc kinh doanh.

Tuổi Dần

7 ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, 3 con giáp trời sinh vận số cực tốt, 'tiêu tiền như nước' nhưng vẫn rủng rỉnh, may mắn thuận đường tại lộc, vận trình hanh thông - Ảnh 3
trong 7 ngày âm lịch tới đây, họ thường đầu tư các khoản tiền nhất định vào việc ăn uống, mời mọc liên hoan với bạn bè. Dù có tốn kém nhưng thứ mà họ thu về còn giá trị gấp nhiều lần so với số tiền đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần có tính cách hào phóng, thoáng đãng với bạn bè. Vì thế trong 7 ngày âm lịch tới đây, họ thường đầu tư các khoản tiền nhất định vào việc ăn uống, mời mọc liên hoan với bạn bè. Dù có tốn kém nhưng thứ mà họ thu về còn giá trị gấp nhiều lần so với số tiền đã bỏ ra.

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó, công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Dần giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Trong những năm đầu cuộc đời, vận khí của người tuổi Dần có thể không tốt lắm nhưng từ sau  30 tuổi, tài vận của họ sẽ dần dần tốt lên. Đặc biệt, những người tuổi Dần biết tận dụng những cơ hội và vận may về sự nghiệp thì tiền bạc của họ sẽ đổ về không ngừng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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