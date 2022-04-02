7 ngày tới: Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 14:30

7 ngày tới là thời điểm vàng để những con giáp này nắm bắt cơ hội trời ban, vươn lên đạt tới thành công, giàu có.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Tử vi học có nói, thời điểm 7 ngày tới có thể giúp con giáp này đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú.

Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương.

7 ngày tới: Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
 Thời điểm 7 ngày tới có thể giúp con giáp này đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 7 ngày tới đây, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dậu tìm kiếm nửa kia của mình.

7 ngày tới: Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới đây, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp trong 7 ngày tới. Bạn có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều.

Nếu biết nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể. Trên phương diện tình cảm, những người còn độc thân khá vượng vận đào hoa.

7 ngày tới: Thần Tài thương, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền vàng, cuộc sống cực kỳ viên mãn khiến ai ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ 7h ngày 3/4, Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây

Kể từ 7h ngày 3/4, Mặt trăng soi sáng tài lộc cho 3 con giáp, hốt hết tiền vàng thế gian, cuộc sống một bước lên mây

Từ thời điểm này, những con giáp sau đây sẽ gặp rất nhiều may mắn và được rất nhiều người giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giap 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 39 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn