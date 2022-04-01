Nửa đầu tháng 3 âm lịch: Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 22:15

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài mang lộc lớn đến tận nhà, gửi tiết kiệm mỏi tay không lo thiếu hụt trong nửa đầu tháng 3 âm lịch.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tuổi Mùi là những người tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, Mùi sẽ có tiền tự chạy vào túi, tha hồ tiêu không lo nghĩ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Mùi khi bước sang thời gian này sẽ càng gặp vận may lớn, tiền bạc đều tăng vọt đáng nể.

Thời gian này được đánh giá là thời điểm tuyệt vời nhất đối với người tuổi Mùi. Vì bạn có nhiều bứt phá ngoạn mục trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận "cơn mưa tài lộc" đến với tuổi Mùi, nhận nhiều may mắn bất ngờ.

Nửa đầu tháng 3 âm lịch: Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, Mùi sẽ có tiền tự chạy vào túi, tha hồ tiêu không lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp tài giỏi và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong công việc. Người tuổi Tý có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, không chịu đầu hàng số phận nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Tý sẽ thăng tiến vượt bậc, nhận được quyết định tăng lương thưởng của cấp trên.

Cuộc sống của bạn cũng khởi sắc hơn, thuận lợi tích cực như bản thân mong muốn. Có thể nói những người tuổi Tý có vận đỏ như son, thoát khỏi tiểu nhân, điềm xấu trong thời gian vừa qua. Chỉ cần nỗ lực hết mình, công việc tình duyên của bạn sẽ viên mãn, thành công vượt trội.

Nửa đầu tháng 3 âm lịch: Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 2
Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Tý sẽ thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sở hữu đầu óc nhanh nhạy và cách ứng xử khéo léo, người tuổi Tỵ thường vượt qua nhiều kiếp nạn lớn không thất thoát quá nhiều tiền bạc. Bạn luôn nỗ lực hết sức để đạt được điều mình mong muốn. Những mục tiêu trong công việc đều thành hiện thực nên tinh thần của bạn cũng tốt hơn.

Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ rũ bỏ hết mọi vận xui. Bạn có thể trở thành con giáp may mắn lột xác thành đại gia tiền tỷ, giàu có nứt đố đổ vách. Nói chung vận trình của bạn sẽ thuận lợi, tiền bạc chất đầy nhà.

Nửa đầu tháng 3 âm lịch: Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 3
Trong nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ rũ bỏ hết mọi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận xui đảo chiều, trước ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vượng phát như diều gặp gió, tài lộc rợp trời, tiền vàng rủng rỉnh

Vận xui đảo chiều, trước ngày Rằm tháng 3 âm lịch, 3 con giáp vượng phát như diều gặp gió, tài lộc rợp trời, tiền vàng rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 51 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn