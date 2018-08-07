Nhà nào sinh được quý tử vào những tháng này năm 2019 sẽ vô cùng phú quý và thịnh vượng

Sinh con trai năm 2019 tháng nào tốt đang là câu hỏi được rất nhiều người mẹ quan tâm. Vì năm 2019 là năm Kỷ Hợi, nên việc xem tháng sinh cho con trong năm này là điều rất quan trọng mà các ông bố bà mẹ không thể bỏ qua.
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Sinh con trai năm 2019 tháng nào tốt nhất? Sinh con trai năm 2019 có tốt không? Đây là những câu hỏi thường xuất hiện gần đây. Nếu bạn đang có ý định sinh con trai vào năm 2019 thì đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!
Theo quan niệm của người Nhật Bản, những người thuộc tuổi Hợi sẽ thành công khi sống ngay thẳng và chính trực. Khi đã xác định được mục tiêu, chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Cũng vì vậy mà họ luôn đạt được những thành công nhất định trong công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên thành công chỉ đến khi họ sống ngay thẳng, đàng hoàng.
1. Sinh con trai năm 2019 thuộc mệnh gì?
Trước khi tìm hiểu về việc sinh con trai năm 2019 tháng nào tốt, chúng ta cùng tham khảo xem con sẽ thuộc mệnh gì nếu được sinh vào năm Kỷ Hợi.
Bạn nên lưu ý một trong những yếu tố đầu tiên và quan trọng khi lựa chọn năm sinh con, đó chính là yếu tố Ngũ hành sinh khắc. Tốt nhất là Ngũ hành của cha và mẹ tương sinh, bình hòa là không tương sinh và không tương khắc với con trai.
Sinh con trai năm 2019
- Sinh năm Dương lịch: Năm 2019
- Sinh năm Âm lịch: Năm Kỷ Hợi
- Mệnh: Cấn (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh.
- Mệnh Ngũ hành: Bình Địa Mộc (tức mệnh Mộc- Gỗ đồng bằng)
- Cung Mệnh: Cung Ly Hỏa thuộc Đông Tứ mệnh.
- Hướng tốt: Hướng Đông Nam (Gặp thiên thời được che chở). Hướng Bắc (Mọi sự ổn định). Hướng Đông (Phúc lộc vẹn toàn). Hướng Nam - (Được sự giúp đỡ)
- Hướng xấu: Hướng Tây (Gặp tai hoạ). Hướng Tây Nam (Nhà có sát khí). Hướng Tây Bắc - Hoạ hại (Nhà có hung khí). Hướng Đông Bắc - Tuyệt mệnh (Chết chóc).
- Màu sắc hợp: Màu da thuộc hành Mộc (Tương sinh - tốt). Các màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc hành Hỏa (Tương vượng - tốt).
- Màu sắc kỵ: Màu xanh biển sẫm, đen, xám, thuộc hành Thủy (Tương khắc- xấu)
- Con số hợp tuổi: 3, 4, 9.
2. Sinh con trai năm 2019 tháng nào tốt?
Sinh con trai năm 2019 tháng nào tốt nhất?
- Sinh tháng Giêng: Người tuổi Hợi sinh vào đầu xuân thường thông minh, có tướng giàu sang, làm nên nghiệp lớn, phúc lộc dồi dào, được mọi người xung quanh kính trọng.
- Sinh tháng 2: Người tuổi Hợi sinh vào tháng 2 có thể trở thành bậc kiệt xuất. Đây là mẫu người thông minh, khôn khéo, tinh lực sung mãn, có cuộc đời thư thả thoải mái. Tài cao đức độ, có thể làm nên nghiệp lớn.
- Sinh tháng 3: Sinh vào tháng 3 người tuổi Hợi thường có thể chất mạnh, chí khí cao, có thể tự mình lập nên sự nghiệp, luôn được mọi người yêu mến, kính trọng. Tính tình cao thượng, được mọi người kính nể.
- Sinh tháng 4: Tuổi Hợi sinh vào tháng 4 là người trung hậu, ý chí kiên định, bản tính nhanh nhẹn, thông minh. Là người quyền quý cao sang, số mệnh vô cùng tốt đẹp. Tài đức song toàn, sự nghiệp như ý.
- Sinh tháng 5: Con trai sinh vào tháng 5 thường là người tính tình nhu nhược và bảo thủ. Không có khả năng đương nhiệm những việc lớn, vì vậy tuy họ có chút tài nhưng lại không có quyền lực. Người này nhìn chung cuộc đời bình lặng, về già mới được hưởng phúc.
- Sinh tháng 6: Người tuổi Hợi sinh vào tháng này tính cách không quyết đoán và không có ý chí vươn lên, vì vậy sự nghiệp thường khó thành. Bé sinh tháng này cuộc đời bất ổn, họa phúc vô thường, thăng trầm bất định.
- Sinh tháng 7: Sinh vào tiết Lập Thu (tháng 7 Dương lịch) là người sống độc lập, ghét chuyện thị phi, tranh cãi. Cuộc đời bé sẽ được hưởng vinh hoa phú quý và có nhiều triển vọng thành đạt, cuộc sống sung túc, đầy đủ.
- Sinh tháng 8: Là người có uy quyền, có tố chất của vị lãnh tụ. Sự nghiệp của người sinh tháng 8 thường phải trải qua thử thách mới được như ý.
- Sinh tháng 9: Người tuổi Hợi sinh vào tiết Hàn Lộ (tháng 9 Dương lịch) thường thiếu quyết đoán. Người này có cuộc sống vật chất tương đối tốt. Biết nhẫn nại chuyên cần mới phú quý, sống đầy đủ.
- Sinh tháng 10: Là người hiền hậu, đoan chính, tự lập, tự cường. Nhờ phúc trời ban nên cuối đời thịnh vượng. Bé sinh năm 2019 vào tháng này sẽ được an nhàn, người người quý mến, dư dả khi về già.
- Sinh tháng 11: Người tuổi Hợi sinh vào tháng này thường có thân hình đầy đặn, trung thành, danh lợi song toàn, an nhàn đầy đủ.
- Sinh tháng 12: Sinh vào tháng 12, người tuổi Hợi tuy được lộc trời ban nhưng không có quyền lực. Bé sinh tháng này, cần đề phòng họa lớn từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm