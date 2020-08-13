Người sinh tháng 7 cung gì? Cung hoàng đạo này có gì nổi bật?

Người sinh vào tháng 7 là cung gì ? Ngày sinh sẽ đi theo bạn đến hết cuộc đời, có ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp, cuộc sống lẫn tình yêu. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu người sinh tháng 7 cung gì và vận mệnh tương lai của cung hoàng đạo này ra sao. Mời bạn cùng theo dõi!

Hầu hết những người sinh tháng 7 đều có cá tính khá nổi bật. Họ là những người sống hướng thiện, vui vẻ và ôn hòa, hài hước với tất cả mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà họ luôn được mọi người quý mến, yêu thương.

Nhiều bạn thắc mắc sinh tháng 7 thuộc cung gì ? Để xác định được chính xác cung hoàng đạo của mình thì bạn cần biết chính xác ngày sinh tháng đẻ. Dù là nam hay nữ, khi sinh vào khoảng thời gian từ ngày 01/07 – 22/07 thì bạn thuộc cung Cự Giải. Còn sinh vào khoảng thời gian từ ngày 23/07 – 31/07 thì bạn thuộc cung Sư Tử.

Người sinh tháng 7 thường vui vẻ, hài hước - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng 7 luôn có kế hoạch rõ ràng về tương lai cho bản thân. Họ luôn xử lý các tình huống một cách khôn khéo, lý trí. Những người này sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là mẫu người của gia đình, luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu khi giải quyết các vấn đề khó khăn.

Những đặc điểm nổi bật của người cung Cự Giải (01/07 – 22/07)

Tính cách

Những người cung Cự Giải thường đặt nhiều mục tiêu phấn đấu cho bản thân mình. Đôi khi, mục tiêu đặt ra quá lớn khiến họ cảm thấy bị áp lực. Để có được thành công, Cự Giải phải đánh đổi nhiều thứ, trải qua rất nhiều vất vả, khổ cực.

Cự Giải thường đặt nhiều mục tiêu và bị áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần những người thuộc cung Cự Giải thường đối mặt với nhiều cay đắng, tủi nhục trong cuộc sống. Tâm lý bất ổn, nhạy cảm và thường gây thù hằn với mọi người xung quanh. Điều này khiến Cự Giải dễ rơi vào tình trạng oán giận, muốn tìm cách hãm hại người khác. Từ đó gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

Sự nghiệp

Cự Giải thường có ý chí quyết tâm cực kỳ lớn. Khi làm bất cứ việc gì, Cự Giải luôn lập ra kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Họ sẵn sàng giẫm đạp lợi ích của người khác để có được thành công cho riêng mình.

Cự Giải luôn lập kế hoạch rõ ràng cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải chấp nhận đánh đổi mọi thứ để thay đổi được số mệnh, làm bất cứ công việc gì miễn được trả công cao. Với cực giải, tiền là thứ quan trọng nhất, vô cùng cần thiết cho cuộc sống. Thậm chí, họ có thể từ bỏ tình cảm của bản thân để theo đuổi những tham vọng của bản thân.

Tình yêu, hôn nhân

Cự Giải luôn là người ở thế bị động trong chuyện tình cảm. Tuy họ là người giao tiếp rất hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng lại yếu đuối, dễ bị tổn thương khi đối diện với người mình yêu. Do đó, họ nên tìm hiểu kỹ khi bắt đầu một mối quan hệ.

Đặc điểm nổi bật của cung Sư Tử (23/7-31/7)

Tính cách

Sư Tử là người hào phóng, luôn luôn đặt trái tim mình lên vị trí ưu tiên nhất. Tuy nhiên, Sư Tử lại là người dễ bị tổn thương khi có ai nói xấu về mình.

Sư Tử là người hào phóng, coi trọng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, song tử còn là người nhẹ dạ cả tin, dễ dàng tin tưởng người khác mà không suy tính thiệt hơn. Lúc nào Sư Tử cũng chủ quan, không cảnh giác nên dễ bị nguwofi khác lợi dụng mà không hề hay biết. Sư Tử không quá coi trọng về tiền bạc bởi họ nghĩ tiền có thể tiêu hết nhưng tình cảm mất đi rồi thì khó kiếm lại được.

Sự nghiệp

Sư Tử là người có tính nóng nảy, vội vàng, đây là nhược điểm lớn nhất khiến họ gặp nhiều rào cản trong sự nghiệp. Mặc dù chưa thành công nhưng họ lại vội vàng phô trương sự thật, hào phóng tiền của. Tuy chuyện làm ăn kinh doanh có phần thuận lợi nhưng tính chủ quan lại khiến họ dễ rơi vào tình cảnh trắng tay không lường trước được.

Sư Tử sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Sư Tử lại là người có nhiều may mắn nên thành công còn lớn hơn sau thất bại. Họ luôn để thất bại ở lại quá khứ, lấy đó làm động lực để phấn đấu hơn trong tương lai.

Tình yêu hôn nhân

Chuyện tình cảm của Sư Tử khá lận đận, nhiều đau khổ do họ quá quan trọng các tiêu chí của một hình mẫu lý tưởng. Dù thời trả họ quen biết, tiếp xúc với nhiều người nhưng tình cảm cũng không đi tới đâu.

Mãi đến trung vận, họ mới tìm được người yêu thương thật lòng, quan tâm tới gia đình. Càng về sau, hôn nhân của Sư Tử mới có nhiều bình an, hạnh phúc, gia đình con cái tràn ngập tiếng cười.

Qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết được người sinh tháng 7 cung gì? Tóm lại, dù bạn là nam hay nữ, đã sinh ra trong tháng 7 thì đều có cá tính nổi bật, suy nghĩ và hành động rất táo bạo. Đường công danh sự nghiệp cũng tươi sáng và nhiều may mắn đang đón chờ bạn ở phía trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.