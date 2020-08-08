Sinh tháng 1 cung gì theo 12 cung hoàng đạo?

Tâm linh - Tử vi 08/08/2020 10:46

Sinh tháng 1 cung gì theo 12 cung hoàng đạo? Tính cách của người thuộc cung đó là như thế nào? Đặc điểm của người sinh cung hoàng đạo tháng 1?

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Mỗi người sinh ra đều sở hữu một cung hoàng đạo riêng và những người sinh vào tháng 1 cũng như vậy. Bạn có biết một điều rất đặc biệt, đó là 1 cung hoàng đạo lại không chiếm trọn cả một tháng. Hãy cùng tìm hiểu về sinh tháng 1 cung gì và trong tháng 1 có bao nhiêu cung sở hữu ở bài viết dưới đây.

Sinh tháng 1 cung gì trong 12 cung hoàng đạo

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12 cung hoàng đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 1 thuộc cung gì là câu hỏi được rất nhiều bạn sinh tháng 1 thắc mắc. B vì trong tháng này có tới hai cung tồn tại. Dưới đây là cách xác định cung hoàng đạo của những người sinh tháng 1, đặc điểm của mỗi cung sẽ được làm rõ ở những phần tiếp theo của bài.

Cung Ma Kết (22/12 - 19/01)

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Biểu tượng của cung Ma Kết - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn sinh từ ngày 01 đến ngày 19 của tháng 1, cung hoàng đạo của bạn là cung Ma Kết. Tên tiếng anh của nó là Capricorn (con dê).

Cung Bảo Bình (20/01 - 18/02)

Nếu như bạn sinh từ ngày 20 đến ngày 31 của tháng 1, bạn sẽ thuộc cung Bảo Bình. Tên tiếng anh là Aquarius (người mang bình nước).

Đặc điểm chung của người thuộc cung Ma Kết

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Con dê là biểu tượng của cung Ma Kết - Ảnh minh họa: Internet
  • Ma Kết là một người bạn đời cực kỳ lý tưởng, luôn chung thủy và chân thành trong tình cả.
  • Người thuộc cung Ma Kết che giấu cảm xúc rất giỏi, dù buồn hay vui vẫn sẽ thấy họ cười. Bạn sẽ rất khó để có thể đoán được tính cách, suy nghĩ trong lòng họ.
  • Ma Kết không muốn bị người khác đem quá khứ của mình ra đùa giỡn, tuy không nói ra nhưng họ sẽ bị tổn thương nhiều lắm.
  • Ma Kết là người khó mở lòng trong tình yêu, cố chấp với quá khứ.
  • Ma Kết cũng là người lười vận động thân thể, họ chỉ thích vận động trí não. Đây chính là lý do vì sao vào những lúc nước rút như chuẩn bị vào chuyến công tác, vào cuộc họp, thân thể của Ma Kết đình công dữ dội.
  • Người thuộc cung Ma Kết không dễ dàng để nói ra mình thích một ai đó và cũng rất khó khăn khi bắt họ quên đi điều gì đó.
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Ma Kết là người sống nội tâm - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn không nên bắt Ma Kết làm điều gì họ không thích, họ luôn sẵn sàng cãi lại để bảo vệ quan điểm của mình.
  • Ma Kết là người luôn chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của mình vì vậy khó lòng mà ghét bỏ họ được.
  • Việc tin tưởng một người đối với Ma Kết là rất khó.
  • Ma Kết có một thế giới nội tâm vô cùng phức tạp, họ rất khó trong việc tìm được một người giữ bí mật, san sẻ nỗi buồn của mình.

Người thuộc cung Bảo Bình có đặc điểm chung gì?

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Cung Bảo Bình - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những đặc điểm chung nhất cho những người thuộc cung Bảo Bình, bạn hãy cùng tham khảo:

  • Người thuộc cung Bảo Bình luôn trung thành và đặc biệt rất xem trọng bạn bè. Đối với bạn bè, họ luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối và không bao giờ có sự thay đổi. Trong ấn tượng của mỗi người từng tiếp xúc, Bảo Bình là một người hiền lành, thân thiện, biết cảm thông và sẻ chia.
  • Bề ngoài của Bảo Bình là hình ảnh hiền lành, dễ tính nhưng nội tâm bên trong là một người ngang bướng và rất cứng đầu.
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Người mang nước, biểu tượng của cung Bảo Bình - Ảnh minh họa: Internet
  • Tính cách của Bảo Bình thẳng thắn, cương trực nên họ khá ghét những người có cử chỉ cũng như hành vi a dua, nịnh bợ hay thọc gậy bánh xe.
  • Cung hoàng đạo Bảo Bình là những con người có suy nghĩ tự do, công bằng và thẳng thắn. Họ luôn hành xử tự do theo cách của riêng mình, không thích bị ép buộc hay gò bó theo khuôn khổ.
  • Bảo Bình có thể được xem là chòm sao có lý trí nhất trên mọi phương diện trong 12 cung hoàng đạo.
  • Trí tưởng tượng của Bảo Bình đặc biệt rất phong phú và đa dạng. Ví dụ như một việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng qua suy nghĩ của Bảo Bình, nó sẽ trở nên rất phức tạp, rườm rà và vô cùng mới lạ.
  • Điều làm Bảo Bình ghét nhất là sự thất hứa. Bạn không nên hứa cho vui hay hứa để đấy với Bảo Bình, có thể bạn sẽ không còn là bạn bè của Bảo Bình đâu.

Đọc đến đây chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho sinh tháng 1 cung gì rồi. Việc của bạn là rà xem ngày sinh của mình thuộc vào khoảng thời gian nào đã phân chia ở trên, sau đó sẽ xác định được cung hoàng đạo của mình. Bạn thấy đấy, cùng là tháng 1 nhưng có hai cung khác nhau và tính cách của mỗi cung lại hoàn toàn khác nhau. Bạn có tham khảo xem có giống với tính cách của mình hay không. Nếu không đúng cũng đừng buồn phiền, mỗi người sinh ra đều có cá tính riêng và là tính cách đặc biệt nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

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