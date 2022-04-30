Ngọc Hoàng "điểm tên" 3 con giáp mở cửa đón lộc cuối tháng 5, sang tháng 6 tương lai rực rỡ như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 19:10

Thời điểm 30 ngày tới tài lộc và sự nghiệp của 3 con giáp này khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu trong công việc và có hiệu suất vượt trội nên được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung, biết đối nhân xử thế. Nhờ thái độ đúng mực, luôn cư xử tốt và biết đồng cảm với mọi người nên Mão được nhiều người yêu mến.

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn Mão thường gặp quý nhân nên sớm tai qua nạn khỏi. Khoảng thời gian vừa qua con giáp này có gặp một số khó khăn, trở ngại trong công việc. Vì vậy mà tinh thần của Mão có chút sa sút.

Tuy nhiên, cuối tháng 5 là lúc mà tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Mão khởi sắc. Mão đạt được nhiều thành tựu trong công việc và có hiệu suất vượt trội nên được cấp trên ghi nhận.

Bên cạnh đó, con giáp này khéo ăn khéo nói lên được lòng nhiều người. Đây chính là quý nhân mang đến cho Mão cơ hội và giúp con giáp này nâng cao thu nhập.

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, người tuổi Sửu vốn cư xử hào hiệp, không thích an phận thủ thường, đời của họ có mục tiêu là không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại. Tuy nhiên khi còn trẻ, tài vận và sự nghiệp không được như ý, vì vậy tuổi Sửu luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Ngọc Hoàng 'điểm tên' 3 con giáp mở cửa đón lộc cuối tháng 5, sang tháng 6 tương lai rực rỡ như pháo hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ sẽ bắt đầu thăng hoa sau 30 ngày tới mới bắt đầu thăng hoa, được người khác tôn trọng. Càng về cuối năm tuổi Sửu sẽ bất ngờ vì cuộc đời của mình được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí có người trở thành người có quyền cao chức trọng. 

Tuổi Tuất

Những ai thuộc tuổi Tuất cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Mặc dù tính cách có chút cứng nhắc và khá cố chấp nhưng không hẳn làm cho người khác khó chịu. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Thời gian qua bất kể cuộc sống vất vả thế nào, nhưng bước vào cuối tháng 5 này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, thời điểm này mọi công việc đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, tài vận dồi dào, càng đầu tư càng sinh lời. Hãy chuẩn bị tinh thần, nắm bắt cơ hội tốt để phát huy thế mạnh xây dựng được cuộc sống sung túc, viên mãn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền

Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền

Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của 3 con giáp này mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.  

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 20 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 20 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng