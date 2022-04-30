Đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm, tài lộc và sự nghiệp bùng nổ như pháo hoa, 3 con giáp này vô cùng khởi sắc, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 14:04

Công việc làm một mà được hai, phát triển nhanh chóng, thậm chí nếu nỗ lực hơn nữa có thể trở thành nhân vật đứng đầu về thành tích làm việc.

Tuổi Tuất

Thời gian đầu năm 2022, vận thế của người tuổi Tuất không có đột phá, mọi thứ diễn ra bình bình, mờ nhạt, công việc của con giáp này dậm chân tại chỗ, tài chính cũng không có thêm khoản thu nhập nào.

Nhưng khi bước vào 6 tháng cuối năm 2022, mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” thì mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Tuất bắt đầu nở hoa.

Công việc làm một mà được hai, phát triển nhanh chóng, thậm chí nếu nỗ lực hơn nữa có thể trở thành nhân vật đứng đầu về thành tích làm việc.

Điều này đương nhiên sẽ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này. Áp lực công việc, tiền bạc được giải tỏa, người tuổi Tuất vào thời điểm cuối năm 2022 cũng sẽ có trạng thại sức khỏe, tinh thần ổn định và tốt nhất.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, cuộc sống ai cũng từng vấp phải nhiều khó khăn, thử thách và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Cho dù có không ít lần phải chịu sóng gió cuộc đời, trải qua khó khăn vất vả nhưng cũng không khiến con giáp này chùn bước chân.

Đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm, tài lộc và sự nghiệp bùng nổ như pháo hoa, 3 con giáp này vô cùng khởi sắc, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, họ càng quyết tâm vượt qua chông gai cho bằng được để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình. Có thể nói, việc phải bỏ cuộc hay chấp nhận thất bại sẽ khiến Thìn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhờ sở hữu chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy nên cuộc sống của Thìn có những chuyển biến tích cực ngay trong năm 2022 này.

Theo đó, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu vào cuối năm này. Những khó khăn của họ có thể được giải quyết, thậm chí còn tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. Chỉ cần họ vững tâm, kiên trì tới cùng thì khó khăn nào cũng qua, việc gì cũng thành, nghèo mấy cũng sẽ giàu có.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, cố gắng, năng động và luôn không ngừng nỗ lực chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Trong cuộc sống này, tuổi Mùi sẽ tự mình đi tìm cơ hội, ưu điểm của họ là những người sống hết mình, và có trách nhiệm với bản thân, họ tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt.

Bước vào tháng 4 âm lịch này, những người tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, thời gian tới, muốn gì có đó. Nhờ có sự tự tin nhất định, tuổi Mùi làm gì cũng sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 15 ngày tới (1/5- 15/5): Vận khí tốt lành, không những gặp được quý nhân mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp bước lên hàng đại gia, lắm của nhiều tiền đếm không xuể

Tử vi 15 ngày tới (1/5- 15/5): Vận khí tốt lành, không những gặp được quý nhân mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp bước lên hàng đại gia, lắm của nhiều tiền đếm không xuể

Bước qua những chông gai trong cuộc sống, 3 con giáp tích lũy được cho mình năng lượng và kinh nghiệm. Nhờ vậy, 3 con giáp này sẽ ngày càng thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 11 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 11 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng