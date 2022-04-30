Đúng 10 ngày cuối tháng 4 âm, tài lộc và sự nghiệp bùng nổ như pháo hoa, 3 con giáp này vô cùng khởi sắc, làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng

Thời gian đầu năm 2022, vận thế của người tuổi Tuất không có đột phá, mọi thứ diễn ra bình bình, mờ nhạt, công việc của con giáp này dậm chân tại chỗ, tài chính cũng không có thêm khoản thu nhập nào.

Công việc làm một mà được hai, phát triển nhanh chóng, thậm chí nếu nỗ lực hơn nữa có thể trở thành nhân vật đứng đầu về thành tích làm việc.

Nhưng khi bước vào 6 tháng cuối năm 2022, mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” thì mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Tuất bắt đầu nở hoa.

Điều này đương nhiên sẽ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này. Áp lực công việc, tiền bạc được giải tỏa, người tuổi Tuất vào thời điểm cuối năm 2022 cũng sẽ có trạng thại sức khỏe, tinh thần ổn định và tốt nhất.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, cuộc sống ai cũng từng vấp phải nhiều khó khăn, thử thách và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Cho dù có không ít lần phải chịu sóng gió cuộc đời, trải qua khó khăn vất vả nhưng cũng không khiến con giáp này chùn bước chân.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, họ càng quyết tâm vượt qua chông gai cho bằng được để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình. Có thể nói, việc phải bỏ cuộc hay chấp nhận thất bại sẽ khiến Thìn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhờ sở hữu chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy nên cuộc sống của Thìn có những chuyển biến tích cực ngay trong năm 2022 này.

Theo đó, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu vào cuối năm này. Những khó khăn của họ có thể được giải quyết, thậm chí còn tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. Chỉ cần họ vững tâm, kiên trì tới cùng thì khó khăn nào cũng qua, việc gì cũng thành, nghèo mấy cũng sẽ giàu có.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, cố gắng, năng động và luôn không ngừng nỗ lực chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Trong cuộc sống này, tuổi Mùi sẽ tự mình đi tìm cơ hội, ưu điểm của họ là những người sống hết mình, và có trách nhiệm với bản thân, họ tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được cơ hội tốt.

Bước vào tháng 4 âm lịch này, những người tuổi Mùi không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, thời gian tới, muốn gì có đó. Nhờ có sự tự tin nhất định, tuổi Mùi làm gì cũng sẽ dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.