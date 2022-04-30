Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 14:24

Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của 3 con giáp này mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.  

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói. Họ thường thể hiện bản thân qua hành động thay vì lời nói. Với tính cách kiên trì, khi gặp khó khăn, trở ngại Dậu luôn giữ vững được tinh thần tốt, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

13 ngày tới người tuổi Dậu làm kinh doanh được Thần Tài bao bọc. Nhờ vậy mà họ dễ dàng kiếm được tiền. Dậu có thể ký được những hợp đồng có giá trị và gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng.

Nếu làm công ăn lương thì vận khí hưng thịnh, tin vui đến cửa. Một số người có thể được thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển về một vị trí phù hợp hơn với khả năng. Nhờ vậy mà số tiền tiết kiệm của con giáp này cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Sửu

Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Năm 2022 với người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Đúng 13 ngày tới (1/5 - 13/5), Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” 3 con giáp tình tiền nở hoa, tiền bạc ào ào chảy vào túi, phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong 13 ngày tới mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Sửu có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu gây ấn tượng mạnh vì có tính cách siêng năng, cần mẫn, luôn tự mình vượt qua số phận và hoàn cảnh để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Dậu có tham vọng được tận hưởng cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

Bước vào 13 ngày tới tuổi Dậu không chỉ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, mà còn có thần tài chiếu cố, có khả năng kiếm được nhiều tiền. Đây là giai đoạn dễ dàng đổi đời của những người tuổi Dậu, mọi cơ hội đều trong tầm tay, chỉ cần chủ động phát huy thì sự giàu có sẽ đến ngay trước mắt.  

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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