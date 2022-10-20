Ngọc Hoàng chấm sổ gọi tên: 3 con giáp tiền tài cực vượng, 2 tháng cuối năm lộc về tới tấp, đại hỷ bất ngờ ập tới trở tay không kịp

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tử vi nói rằng tháng cuối năm 2022, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

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Tuổi Sửu

Với tuổi Sửu, vận trình sự nghiệp của bạn trong 2 tháng cuối năm khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được tối ưu hóa, có lợi cho việc phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn.

Cấp trên sẽ nhìn ra khả năng của người tuổi này và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Sửu cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với người tuổi Sửu để đôi bên cùng có lợi.

Chỉ cần những con giáp tuổi Sửu cẩn thận, thận trọng và tránh mắc sai lầm, sự nghiệp của bạn có hy vọng sẽ lên một tầm cao hơn trong 2 tháng cuối năm.

Ngoài ra, Sửu cũng nên kiên nhẫn hơn, nhất là trong chuyện tình cảm bởi hấp tấp sẽ không được gì. Khéo léo trong cách cư xử luôn được đề cao nhưng bạn cũng đừng quên trung thực mới là thứ khiến mọi người tin cậy nơi bạn.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

2 tháng cuối năm 2022, Ngọ có tài tinh hậu thuẫn, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy những người cầm tinh Ngựa có thể mong đợi tìm kiếm tài lộc từ những mối hợp tác làm ăn mà bản thân đã dành công sức xây dựng. Thời gian này hãy chú ý nhiều hơn đến cơ hội ra ngoài công tác, có thể bất ngờ sẽ vô tình xuất hiện.

Đồng thời, chuyện tình yêu nên giữ nguyên hiện trạng, đừng cố gượng ép hay níu kéo điều gì một cách khiên cưỡng vì nếu có người mới thì mối quan hệ đó cũng sẽ kết thúc rất nhanh. Ngoài ra, bạn nên cẩn trọng đến những hoạt động thể chất thời điểm cuối năm vì sức khỏe bạn không tốt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.