3 con giáp là con cưng của Thần Tài, sau ngày 20/10 dương lịch đại cát đại lộc, trăm đường vượng phát, càng về sau càng giàu sang viên mãn

Tử vi cho biết những chú Trâu sẽ gặt hái được nhiều thành tựu từ sau ngày 20/10 càng thêm phần rực rỡ. Trước đó, những người tuổi Sửu bước vào ba năm Tam Tai nên cuộc sống có nhiều khó khăn, xui xẻo mọi thứ tiến triển không được như mong muốn.

Tuy nhiên, sau khi hết hạn thì cuộc sống của họ có những thay đổi chóng mặt, phất lên như vù vù như diều gặp gió. Chính vì vậy, những người tuổi Sửu có cơ hội thay đổi số mệnh của mình tạo dựng một tương lai tốt đẹp.

Thân là người rất tự tin, họ sẽ luôn khao khát ánh sáng, bạn sẽ luôn cho mình thấy hy vọng, và luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Những con khỉ thuộc con giáp rất dễ tiếp thu, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm bản thân sai. Bạn luôn sống theo cách của riêng mình, luôn tự do và thoải mái. Tuy nhiên, bạn vừa thông minh vừa can đảm, năng động và dám nghĩ dám làm, và cuộc sống của bạn không hề bình thường chút nào.

Từ sau ngày 20/10, những ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng, và tài vận của cung hoàng đạo khỉ sẽ rủng rỉnh. Bạn sẽ gặp may mắn. Dự kiến cả của cải và tiền mặt sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù bạn không đặc biệt quan tâm đến danh và tài sản, nhưng bạn rất dễ đạt được cả danh và tài, và tôi tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính tình chăm chỉ, cần mẫn. Dù con giáp này có thể không thông minh, tài năng như những người khác. Tuy vậy, họ sẵn sàng học hỏi để ngày một tiến bộ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này rất chung thủy, sống có trách nhiệm với gia đình. Người tuổi này ngay thẳng, thật thà, thường nhận được sự tin cậy của người khác.

Thời gian gần đây, người tuổi Sửu chịu sức ép lớn từ nhiều phía, vận khí cũng thăng trầm nhiều. Từ sau ngày 20/10, con giáp này bắt đầu nhận tin vui, tâm trạng tích cực hơn trước. Con giáp này có thể sẽ nhận được cơ hội công việc, hợp tác làm ăn mới.

Họ cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu về khoản lợi không hề nhỏ. Con giáp tuổi này luôn có khát vọng thay đổi, khẳng định bản thân. Vì vậy, nhờ nỗ lực hết mình, họ có thể vượt mọi chông gai và đạt được những bước tiến nhất định.

* Thông tin mang tính chất tham khảo