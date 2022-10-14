Từ giờ đến cuối tháng 9 âm: 3 con giáp vận đỏ như son, gom đầy tiền của về túi, phúc lộc đầy nhà, cuộc sống lên hương, phú quý trùng trùng tài lộc vượng sắc, đời lên đỉnh thăng hoa mỹ mãn

Người tuổi Tý bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Những năm đầu đầu, với bản tính tò mò, thích khám phá, họ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Từ giờ đến cuối tháng 9 âm, tử vi nói rằng người tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, có chí cầu tiến nên công việc làm ăn phát đạt. Nhờ trí tuệ cá nhân mà họ sẽ giải quyết được những rắc rối trong cuộc sống, gia đình hạnh phúc. Sự thuận lợi trong công việc thúc đẩy tài lộc thăng hoa. Được Thần Tài trợ mệnh, con giáp này hứa hẹn càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu thì tài lộc sẽ càng càng hanh thông bấy nhiêu.

Tuổi Sửu nếu chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối đầu thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, làm đà cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Tử vi nói rằng từ giờ đến cuối tháng 9 âm, công việc của tuổi Sửu diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại, làm đâu thắng đó.

Đây là thời điểm tuổi Sửu đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì có thể tìm được đối tượng ưng ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thìn có một túi tiền rủng rỉnh trong thời điểm này. Thìn vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.

Con giáp may mắn cuối tháng 9 Âm lịch này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Thời gian tới, Sửu được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

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