Nước chảy chỗ trũng, đã giàu còn sang, 3 tuổi lộc lá tràn trề, vận may ngập lối, đỏ cả tình lẫn tiền trong 5 ngày tới (13 - 18/10)

Trong 5 ngày tới (13 - 18/10), con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân.

Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những chuyên gia xã hội điển hình, mức độ nổi tiếng của bạn luôn rất tốt và mức độ uy tín của bạn luôn rất cao. Bạn không thiếu sự nổi tiếng, và bạn sẽ là người xứng đáng trong mắt của mọi người.

Khỉ mạnh mẽ hơn và thân thiện hơn. Bạn luôn hạ thấp tầm vóc của mình và luôn hòa đồng với mọi người. Nhưng bạn không thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm, bạn sẽ không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn bản thân mà còn giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp.

Trong 5 ngày tới, ngôi sao may mắn quay trở lại, con giáp khỉ gặp nhiều may mắn. Quý nhân phù trợ, tài lộc thăng tiến nhảy vọt. Mong rằng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bạn và quý nhân bổ sung cho nhau và cùng nhau tiến bộ. Tôi tin rằng bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn và giàu có hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.