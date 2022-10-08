Vận trình vượng phát, tài lộc vây quanh, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, mùng 10 tháng 10 đạt đỉnh cao mới

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 00:02

Đúng ngày 10 tháng 10, 3 con giáp này đón vận may, tiền tiêu không thiếu, tương lai có đột phá, "mệt mỏi" đếm tiền.

Tuổi Tuất

Người Tuất luôn cố gắng để đạt được thành công, mang tài lộc và danh vọng đến cho gia đình. Tuy nhiên, con giáp này không vội vàng mà luôn tiến từng bước, chậm nhưng chắc.

Tử vi dự báo rằng, ngày 10 tháng 10, tuổi Tuất như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận đến đời sống tinh thần của bản mệnh sẽ bước lên một tầm cao mới. Đến cuối năm, tuổi Tuất có thể tìm được cơ hội phát tài.

Vận trình phát triển rực rỡ, phúc khí dồi dào cộng với năng lực xuất sắc, tuổi Tuất có thể đối đầu với khó khăn, đạt được thành công. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó hoặc nhận tiền thưởng nhờ công sức của mình đã bỏ ra trước đây.

Vận trình vượng phát, tài lộc vây quanh, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, mùng 10 tháng 10 đạt đỉnh cao mới - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống hạnh phúc của người tuổi Mão sẽ tiếp diễn trong tháng 10 năm nay. Vì họ là người rất sắc sảo, đầu óc sáng suốt, rất có tổ chức nên có đủ khả năng để thu xếp cuộc sống cá nhân, tạo dựng cho mình tương lai hạnh phúc, sung túc.

Con giáp Mão là người có tính khí rất tốt, vì vậy người cầm tinh con Mèo có thể duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân trong việc quản lý và công việc. Ngày 10 tháng 10, con giáp tuổi Mão sẽ có được vận may, khiến cho việc kiếm tiền không ngừng thăng tiến chóng mặt, không chỉ có tiền dư để dành mà cuộc sống cũng ngày càng sung túc.

Vận trình vượng phát, tài lộc vây quanh, 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, mùng 10 tháng 10 đạt đỉnh cao mới - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất dịu dàng và hòa nhã, vì vậy nên đi đến đâu, họ cũng biết cách cư xử phù hợp, làm vừa lòng tất cả mọi người.

Chính nhờ vậy mà con giáp này có rất nhiều bạn bè thân thiết, hơn nữa, mọi người đều đối xử thật lòng với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cũng như sẵn sàng chia sẻ lợi ích khi có điều kiện.

Nhờ có mối quan hệ rộng rãi mà tuổi Thìn thăng tiến trong công việc một cách cực kỳ thuận lợi, họ không những được lòng đồng nghiệp xung quanh, mà còn được lòng người làm lãnh đạo. Họ vốn là người nghiêm túc trong công việc, vậy nên một trong những nguyên nhân khiến họ được lãnh đạo ưu ái còn là vì họ có năng lực thực sự, luôn có trách nhiệm với công việc được giao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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