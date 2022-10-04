Ngọc Hoàng định sẵn 3 tháng cuối năm 2022: 3 con giáp Thần tài độ mệnh, cầu được ước thấy, tiền đếm mỏi tay, lộc chất đầy nhà

Tháng 10, tuổi Thân có vận thế khá bình ổn. Tháng 11 là tháng Tam Hợp Thái Tuế, con giáp này có tài vận vượng phát và tiền bạc rủng rỉnh.

Tháng 12, tuổi Thân đón nhận cát vận, đại hỷ đan xen. Tuy nhiên, các mối quan hệ của bản mệnh vẫn phát triển thuận lợi. Tuổi Thân cũng cần đề phòng các hạn kiện tục, tranh chấp trong năm này. 3 tháng cuối năm nay là thời điểm vận thế thiên cát, đại cát đại lợi với người tuổi Thân.

Người cầm tinh con Rồng rất rộng lượng trong cách cư xử với người khác. Họ cũng sống lý trí nên cư xử khéo léo, không dễ làm mất lòng ai. Với cách cư xử điềm đạm, khôn khéo mà con giáp này thường xuyên được lòng những người xung quanh và để lại ấn tượng tốt cho những mối quan hệ lần đầu gặp gỡ.

Con giáp tuổi Thìn có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

Dù trước đây, người tuổi Thìn bị thua theo nhiều cách nhưng giờ họ đã tìm được phương pháp phù hợp hơn để làm việc hiệu quả.

Nhờ đó, con giáp tuổi Thìn hoàn toàn có thể thay đổi thất bại, kiếm lại tiền và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. 3 tháng cuối năm 2022, họ sẽ gây ấn tượng cho người khác rằng thành công đến với họ thật dễ dàng, khó ai có thể đánh bại được họ.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi phần lớn đều có tính tình lương thiện, tử tế, có đức tin chân thành. Trong cuộc sống thường ngày họ không phải là những người hoạt bát. Điều này một phần là vì tích cách không thích tranh giành, thường khiêm nhường, mức độ hợp tác cao.

Những người nho nhã tử tế, trong lòng lương thiện như người tuổi Hợi thường có được sự chở che phù hộ của Thần Phật. Cuộc đời họ sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. 3 tháng cuối năm hứa hẹn thu về nhiều tài lộc, doanh thu tăng vọt, may mắn ngập tràn.

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