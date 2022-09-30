Trời sinh số sướng, Bề trên che chở, 3 con giáp mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc ngay cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 19:36

3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn, được bề trên che chở nên cuộc sống vì vậy mà gặp rất nhiều điều tốt đẹp.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, trong năm 2022, tuổi Dần có vận trình cát tường, vạn sự hanh thông. Cuối năm, con giáp này tiếp tục đón nhận mọi chuyện một cách suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Sang năm mới, bản mệnh đón năm đế vượng, vận may liên tiếp kéo đến. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần thực hiện những việc quan trọng như khởi nghiệp, cầu tài, kết hôn, sinh con. 

Con giáp tuổi Dần sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Thời gian này tuổi Dần được cọ xát với những phương diện đầu tư hoàn toàn mới, rất dễ gặt hái được quả chín nhưng cũng đừng thấy vậy mà chủ quan, dốc toàn bộ của cải có vào đầu tư.

Trời sinh số sướng, Bề trên che chở, 3 con giáp mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc ngay cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Mùi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn". Sự lo xa, cẩn trọng hành sự của tuổi Mùi chính là điểm mạnh lớn đưa con giáp này chạm gót tới thành công mĩ mãn.

Cuối năm nay cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Trời sinh số sướng, Bề trên che chở, 3 con giáp mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc ngay cuối năm 2022 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Tuổi Thìn

Con Rồng là đại diện cho sức mạnh, sự vương giả, sinh ra đã được đời tôn kính. Chính vì thế mà những người tuổi Thìn thường thành công và có được địa vị, uy quyền trong xã hội.

Ngay từ lúc lọt lòng cuộc sống của họ đã được định sẵn là không tầm thường. Con giáp này không sớm thì muộn cũng trở thành người tài. Không chỉ có vận thế tốt làm chỗ dựa, người tuổi Thìn còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa. Nhờ vậy mà Thìn có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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