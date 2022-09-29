Thoát nghèo thành công, trước đắng cay sau ngọt bùi, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối năm 2022, 3 cong giáp tay phải hái lộc, tay trái gom vàng, cả đời giàu sang, an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 12:30

Cùng theo dõi xem 3 con giáp nào cuối năm vơ hết tài lộc của thiên hạ về mình.

Tuổi Hợi

Một trong 3 con giáp vào tháng 10 tài vận hanh thông nữa là tuổi Hợi. Họ được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, vận thế hanh thông, xua tan đi. Tuy nhiên, rắc rối của những tháng trước nên tài lộc của cũng có nhiều biến động.

Vận may tới, tiền bạc, sự ngiệp và mối quan hệ giúp họ đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, một số con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vài tháng tới. Từ tháng 10, không ít người tuổi Hợi sẽ nhận được tài lộc may mắn "từ trên trời rơi xuống" dù không phải cầu cạnh.

Thoát nghèo thành công, trước đắng cay sau ngọt bùi, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối năm 2022, 3 cong giáp tay phải hái lộc, tay trái gom vàng, cả đời giàu sang, an nhàn sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn điềm tĩnh, biết cân nhắc trong mọi việc. Họ nhận thức rõ ràng về cuộc sống nên biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này đối xử tốt với mọi người.

Họ hăng say, nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

rong thời điểm hiện tại, con giáp này đang có một số dự án đang dang dở. Kể từ ngày 1/10 là khoảng thời gian quyết định thành công của dự án. Việc tập trung làm việc, nỗ lực hết mình sẽ giúp con giáp này đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi.

Thoát nghèo thành công, trước đắng cay sau ngọt bùi, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối năm 2022, 3 cong giáp tay phải hái lộc, tay trái gom vàng, cả đời giàu sang, an nhàn sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Mão luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Từ tháng 10 tới là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp.

Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Thời gian tới, con giáp tuổi Mão sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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