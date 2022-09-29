Ngọc hoàng kết luận: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, từ ngày 1/10 kiếm tiền cả núi, cuối năm thành tỷ phú, may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 11:35

3 con giáp này đã thoát hiểm ngoạn mục trong năm 2022, đón cầu vồng sau mưa, cuối năm nay sẽ có tài lộc dồi dào.

Tuổi Sửu

Thời gian trước, những người tuổi Sửu, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Từ 1/10 trở đi là thời điểm tuổi Sửu được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tử vi học có nói, cuối năm, tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Ngọc hoàng kết luận: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, từ ngày 1/10 kiếm tiền cả núi, cuối năm thành tỷ phú, may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường vô tư, bình tĩnh, cư xử ôn hòa. Dù trong nghịch cảnh, họ cũng không nóng nảy tìm ra lối thoát. Ngược lại, những người như vậy rất biết cách dùng trí tuệ để đạt được mục tiêu.

Họ biết cách đối phó với các vấn đề trong cuộc sống và lập kế hoạch dựa trên tình hình thực tế để thoát khỏi khó khăn. Trên thực tế, người tuổi này biết cách hưởng thụ cuộc sống, sống chậm lại chứ không quá gấp gáp.

Trong công việc, con giáp này tỏ ra quyết đoán. Họ có thể thành công trong tương lai nhờ những nỗ lực của bản thân. Từ 1/10 tới, con giáp này có sự nghiệp vượng phát, tài vận khởi sắc.

Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, có cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, thu về về đầy túi.

Ngọc hoàng kết luận: 3 tuổi có tài có đức mặc sức mà ăn, Thần tài mở kho, từ ngày 1/10 kiếm tiền cả núi, cuối năm thành tỷ phú, may mắn bủa vây, lộc thu tứ phía - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi từ tháng 10 dương đến hết năm nay sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh.

Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, mọi việc vô cùng hanh thông và thành đạt.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

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