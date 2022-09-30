Đúng 0h ngày 1/10, 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài vận trình khởi sắc, tài vận đỏ như son, dự báo một tương lai đại cát đại lợi

Người tuổi Tỵ phần lớn sẽ ít khi rơi vào cảnh sầu não vì thiếu tiền, bởi vì con giáp này trời sinh may mắn, sẽ được sở hữu tất cả những gì mà mình muốn.

Người tuổi Tỵ cũng là những người có lòng nghi kỵ rất lớn, là người cảnh giác và thận trọng. Nếu trong kinh doanh không may bị tổn thất, họ sẽ nhanh chóng khôi phục được trạng thái bình thường, đặc biệt đúng 0h ngày 1/10, sự nghiệp của Tỵ từ đây sẽ rất ổn định, được hưởng phúc bền lâu.

Tuổi Dần có cục diện Tam Hội nâng đỡ nên đường tài lộc rộng mở, không phải lo lắng nhiều. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên đúng 0h ngày 1/10, tuổi Dần đón nhận hàng loạt vận may, tài lộc của cải đổ dồn vào két.

Tuổi Dần kiếm được tiền nên có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải để ý đến những lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhân duyên của bản mệnh cũng có dấu hiệu đi lên. Sẽ có người tìm đến tuổi Dần để nhờ vả. Con giáp này cũng có thể mở lòng giúp đỡ. Đây là lúc họ cần lòng tốt của tuổi Dần. Những ai đang có ý định tiến xa hơn trong chuyện tình cảm cũng có thể tranh thủ cơ hội này để ra mắt họ hàng hai bên gia đình.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Trong bản mệnh, tuổi Sửu năm nay được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

Nhìn chung, trong nửa cuối năm, tài vận của tuổi Sửu vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là từ 0h ngày 1/10. Con giáp này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

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