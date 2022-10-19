3 con giáp số hưởng: Tháng 11 bùng nổ vận may, tháng 12 Thần tài chỉ lối, ngày giáp Tết tưng bừng may mắn, tiền bạc bủa vây, niềm vui bao phủ

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:20

2 tháng cuối năm, 3 con giáp dưới đây cực kỳ may mắn và thành công trong mọi việc.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu trong năm 2023 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

2 tháng cuối năm, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

3 con giáp số hưởng: Tháng 11 bùng nổ vận may, tháng 12 Thần tài chỉ lối, ngày giáp Tết tưng bừng may mắn, tiền bạc bủa vây, niềm vui bao phủ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Thực lực của Tý rất mạnh, nhưng họ không thích phô trương. Họ luôn là người ham vui, luôn cố chấp làm những gì bạn cho là đúng, và không quan tâm đến tầm nhìn của thế gian.

Tất nhiên, thái độ của con giáp chuột là đúng, và nó sẽ không làm sai bất cứ điều gì cả. Trong khi bạn tôn trọng bản thân, bạn cũng tôn trọng thực tế. Những nỗ lực của bạn dựa trên thực tế và bạn đã và đang tạo ra sự xuất sắc và đổi mới.

Trước khi kết thúc năm 2022, ngôi sao may mắn sẽ quay trở lại, tài vận cho người tuổi Chuột sẽ tăng vọt. Bạn sẽ tiếp tục gặp may mắn và được tái sinh từ đống tro tàn. Dự là phúc lộc đầy nhà, tài lộc lăn lộn, tiền gửi tăng vô kể. Bạn tự tin hơn và làm việc chăm chỉ hơn. Tin rằng bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng may mắn và có được tiếng cười cuối cùng.

3 con giáp số hưởng: Tháng 11 bùng nổ vận may, tháng 12 Thần tài chỉ lối, ngày giáp Tết tưng bừng may mắn, tiền bạc bủa vây, niềm vui bao phủ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung.

Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

2 tháng tới, người tuổi Mão có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong tuần này, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Nhờ nỗ lực, cố gắng hết mình họ gặt hái được thành công. Con giáp tuổi Mão biết sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được bước tiến khả quan trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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