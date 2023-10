3 con giáp số hưởng: Tháng 11 bùng nổ vận may, tháng 12 Thần tài chỉ lối, ngày giáp Tết tưng bừng may mắn, tiền bạc bủa vây, niềm vui bao phủ

2 tháng cuối năm, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Thực lực của Tý rất mạnh, nhưng họ không thích phô trương. Họ luôn là người ham vui, luôn cố chấp làm những gì bạn cho là đúng, và không quan tâm đến tầm nhìn của thế gian.

Tất nhiên, thái độ của con giáp chuột là đúng, và nó sẽ không làm sai bất cứ điều gì cả. Trong khi bạn tôn trọng bản thân, bạn cũng tôn trọng thực tế. Những nỗ lực của bạn dựa trên thực tế và bạn đã và đang tạo ra sự xuất sắc và đổi mới.

Trước khi kết thúc năm 2022, ngôi sao may mắn sẽ quay trở lại, tài vận cho người tuổi Chuột sẽ tăng vọt. Bạn sẽ tiếp tục gặp may mắn và được tái sinh từ đống tro tàn. Dự là phúc lộc đầy nhà, tài lộc lăn lộn, tiền gửi tăng vô kể. Bạn tự tin hơn và làm việc chăm chỉ hơn. Tin rằng bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng may mắn và có được tiếng cười cuối cùng.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung.

Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

2 tháng tới, người tuổi Mão có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong tuần này, hầu như nguồn thu nhập chính của họ không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Nhờ nỗ lực, cố gắng hết mình họ gặt hái được thành công. Con giáp tuổi Mão biết sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được bước tiến khả quan trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo