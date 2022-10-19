Từ giờ tới hết tháng 10 dương: 3 tuổi được Thần Tài bám gót, Quý nhân hết mực ủng hộ, tài vận đi lên vun vút, giàu sang chạm đỉnh, phú quý giàu sang

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tử vi nói rằng từ giờ tới hết tháng 10 dương, tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Sức mạnh tổng thể của người tuổi Thìn rất mạnh. Họ gần như là người hoàn hảo. Con rồng thuộc người rất ôn hòa, luôn được cả đôi bên, kiếm tiền thuận hòa. Họ luôn đối xử tốt với mọi người, dễ được mọi người đối xử tốt, cuộc sống luôn hòa thuận, hạnh phúc là điều rất đáng ghen tị.

Từ giờ tới hết tháng 10 dương, với sự phù hộ của các vì sao may mắn, vận trình của con giáp tuổi Rồng như cầu vồng. Họ sẽ gặp may mắn và được tái sinh. Dự báo Thìn sẽ thịnh vượng, tiền gửi ngày càng nhiều. Họ là người khiêm tốn, nhưng bạn rất nổi tiếng. Tin rằng cuối cùng họ sẽ giành được chiến thắng lớn và trở thành một người thành đạt, gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Đa số người tuổi Mão thông minh, tính cách hiền lành, chân thành. Con giáp này không cậy bản thân tài giỏi mà tỏ ra hống hách, kiêu căng. Họ rất khiêm tốn, luôn chờ đợi thời cơ thể vươn lên nên về hậu vận càng ăn nên làm ra.

Tử vi nói rằng, nếu thời nhỏ tuổi Mão cơ cực bao nhiêu thì từ giờ trở đi, đặc biệt là từ giờ tới cuối tháng 10 này, con giáp này có bước đổi đời ngoạn mục. Họ có thể tự tạo ra tiền của, sắm nhà, mua xe và lo cho người thân một cuộc sống no đủ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.