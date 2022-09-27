Ngày vượng sắc 27/9/2022, 3 con giáp hưởng trọn lộc Trời, tài vận bay bổng, niềm vui gõ cửa vào nhà

Người tuổi Hợi vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Trong ngày 27/9, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, dễ được người khác giúp đỡ, được sếp coi trọng. Nhìn chung, đây là lúc thích hợp để làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện tài năng của bản thân.

Trong lúc phát triển bản thân, thu nhập của họ theo đó mà tăng lên, đào hoa cũng tự động tới. Tuổi Hợi còn độc thân có khả năng cao sẽ gặp được nửa kia và sẽ có cho mình một mối tình ngọt ngào.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Thìn bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Tuy nhiên, ngày 27/9 đây, con giáp tuổi Thìn thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Thìn ngày càng vững vàng trong công việc.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 27/9, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

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