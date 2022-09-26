Tuổi Tuất nằm trong top những con giáp may mắn nhất tuần mới. Cuộc sống của họ thuận buồn xuôi gió, công danh tài vận đều hanh thông, có quý nhân phù trợ, được nhiều người giúp đỡ nên cần tận dụng thời cơ để nắm bắt mọi cơ hội.

Người tuổi Tuất nên tranh thủ thời gian này để giao tiếp xã hội nhiều hơn, mở mang mạng lưới quan hệ cá nhân và tạo thêm hy vọng cho mình. Nhìn chung, tuần mới đối với tuổi Tuất là thời điểm tốt để phát triển sự nghiệp, chỉ cần làm việc chăm chỉ và đi đúng hướng, tiền đồ của họ sẽ cực kì xán lạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi sinh ra đã có tính lo xa. Họ luôn cân nhắc, tính toán mọi chuyện tỉ mỉ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi là những người có tính kiên trì, nhẫn nại, biết nhường nhìn, có suy nghĩ thấu đáo nên luôn tạo được cảm giác an toàn đối với người khác. Dó đó, nhiều người không giao cho họ nhiệm vụ khó hơn bởi thiếu tin tưởng. Nhưng họ không bao giờ nhụt chí mà luôn cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất. Nhờ vậy mà thành công đến họ nhanh hơn những người khác.

Khi mới gặp tuổi Mùi, không ai thấy họ kiên cường và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tiếp xúc nhiều, bạn sẽ thấy nghị lực của họ vô cùng phi thường. Tuổi Mùi hiếm khi nhờ vả ai đó, họ luôn tự chủ động công việc của mình bằng mọi cách. Đặc biệt vào tuần mới, tuổi Mùi sẽ xây dựng được cơ ngơi vững chắc. Họ không những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn, suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Vào tuần mới, mọi sự của tuổi Hợi đều tốt đẹp, công việc trôi chảy, tiền kiếm khá, các mối quan hệ xã giao phát triển. Tuy chưa gặt hái được thành công lớn nhưng tạm thời vậy cũng ổn, bản mệnh không có gì phải lo nghĩ nhiều.

Tình cảm đôi lứa khá cũng êm đềm nhưng chưa đủ độ chín để tính chuyện trăm năm. Tuổi Hợi cảm thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn, song cũng đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá không hay về bản thân.

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