Từ 26/9 trở đi, tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Mão bề ngoài khá nhẹ nhàng, hay chiều lòng mọi người, nên đôi khi gây cảm giác dễ bị bắt nạt. Vì vậy một số kẻ hay được dịp chèn ép con giáp này. Khi tuổi Mão càng lo lắng, càng thu hút tiểu nhân bắt nạt, lấn lướt họ.

Từ 26/9 trở đi, con giáp này rất dễ gặp phải kẻ xấu trong chuyện học hành hoặc công sở. Kẻ gian sẽ tranh cướp thành tích, tiền bạc thậm chí cả địa vị của tuổi Mão.

Họ sẽ tìm cách bôi nhọ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy tuổi Mão cần tỏ ra cứng rắn hơn, tỏ thái độ trước kẻ xấu cũng như luôn thận trọng.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ là người có năng lực tuy nhiên tử vi từ 26/9 trở đi dự báo rằng đây là thời điểm con giáp này khó lòng thể hiện tài năng với cấp trên. Điều này khiến bản thân tuổi Sửu cảm thấy áp lực và không đạt được bất cứ bước tiến mới nào trên con đường sự nghiệp.

Về tiền bạc, do có hung tinh gây xung sát nên sẽ bị hao tài tán lộc. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn dễ gặp mâu thuẫn với những người thân trong gia đình.

Đây là thời điểm mà con giáp này nên tránh đầu tư mạo hiểm kẻo ném tiền qua cửa sổ. Nếu đầu tư liễu lĩnh, không suy tính kỹ, người tuổi Tỵ rất dễ bị thua lỗ, vướng vào vòng nợ nần. Hãy bình tĩnh và chờ đến lúc cát tinh vượng, con giáp này sẽ gặp may mắn và tìm được cơ hội phát tài.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.