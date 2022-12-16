Ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, Thần Tài ban hũ vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận thênh thang, bước ra cửa may mắn rơi trúng đầu, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc, hướng lộc no nê

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 15:39

Tử vi dự báo ngày mai thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp tài vận thênh thang, bước ra cửa may mắn rơi trúng đầu, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc, hướng lộc no nê.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hòa đồng, luôn rộng rãi với bạn bè, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh mà không tính toán thiệt hơn nên khi gặp khó khăn sẽ luôn có quý nhân giúp đỡ.

Ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, Thần Tài ban hũ vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận thênh thang, bước ra cửa may mắn rơi trúng đầu, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc, hướng lộc no nê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, do có Tài Tinh nhập mệnh nên tài vận vô cùng vượng phát. Thu nhập của người tuổi Hợi sẽ tăng lên gấp ba, gấp bốn do con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng vì thành tích công việc xuất sắc.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, ngày mai thứ Bảy ngày 17/12/2022, những người tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố đặc biệt. Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, họ vừa biết giữ tiền vừa biết kiếm tiền, họ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ sung túc.

Người tuổi Tý bề ngoài tuy không quá tham vọng nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết và luôn có trách nhiệm với công việc của mình.

Ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, Thần Tài ban hũ vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận thênh thang, bước ra cửa may mắn rơi trúng đầu, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc, hướng lộc no nê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, tuổi Tý là con giáp gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đến với họ liên tục, việc cần làm nhất chính là bình tĩnh nắm bắt mọi thứ, đợi thời cơ tốt phát huy hết tác dụng chắc chắn sẽ tạo được thành quả bất ngờ. Từ giữa năm trở đi, cuộc sống giàu có hưng thịnh đang chờ đợi phía trước, tuổi Tý hãy cứ giữ bản lĩnh vốn cố, tiến về phía trước thì sẽ biến ước mơ thành sự thật.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi đều là người luôn có chí tiến thủ biết cố gắng nỗ lực hết mình cho công việc. Họ luôn là người có chí cầu tiến, biết chịu thương chịu khó, luôn kiên nhẫn trong công việc và không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng những điều tốt đẹp nhất để cuộc sống luôn khấm khá.

Ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, Thần Tài ban hũ vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài vận thênh thang, bước ra cửa may mắn rơi trúng đầu, tay trái ôm vàng, tay phải hốt bạc, hướng lộc no nê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 17/12/2022, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây, công việc của tuổi Mùi sẽ có nhiều khởi sắc. Người tuổi Mùi cuối tuần này, tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, gặp nhiều chuyện vui giúp tinh thần thoải mái.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp này phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 17/12/2022 3 con giáp trúng số độc đắc tài vận thênh thang

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 29 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 35 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 56 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới