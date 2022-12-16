Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), TRỜI BAN HŨ VÀNG, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 10:54

Tử vi dự báo tuần mới (19/12 – 25/12), 3 con giáp này phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vốn là người tinh tế và nhiệt tình với những người xung quanh nên nhận được không ít tình cảm từ mọi người, nên khi họ làm gì đều nhận được sự đồng thuận.

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), TRỜI BAN HŨ VÀNG, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (19/12 – 25/12), là một trong những con giáp may mắn nhất trong thời gian tới mọi công việc của bạn dần tiến triển thuận lợi, gặt hái được thành tựu như ý. Với bạn dường như rắc rối ít khi xuất hiện trên con đường lập nghiệp, đồng thời trên con đường ấy có rất nhiều người giúp đỡ, nguyện đồng hành cùng bạn không một chút do dự nào. Định được hướng đi rõ ràng cùng đầy đủ năng lực, con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những con giáp chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp, thành công nối tiếp thành công. 

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), Những người tuổi Tuất rất quyết đoán và gặp nhiều may mắn, họ có rất nhiều cơ hội trong những ngày này, ăn nói dễ nghe, ứng xử suôn sẻ, mọi việc suôn sẻ, không quá ham danh lợi, họ sẽ chủ động tới cửa, được Thần Tài chiếu cố, cuối năm được quý nhân phù trợ, cứu nguy, năng lực trong cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, cũng dần dần thăng tiến, tuần tới tài lộc hanh thông, ngày càng hanh thông.

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), TRỜI BAN HŨ VÀNG, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), sự chủ động  của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), TRỜI BAN HŨ VÀNG, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua hết hôm nay (16/12), VẬN MAY ĐỔ VỀ, 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, cầu được ước thấy, sớm đổi đời giàu to, sự nghiệp rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Qua hết hôm nay (16/12), VẬN MAY ĐỔ VỀ, 3 con giáp trúng số độc đắc, phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, cầu được ước thấy, sớm đổi đời giàu to, sự nghiệp rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (16/12), 3 con giáp dưới đây phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, cầu được ước thấy, sớm đổi đời giàu to, sự nghiệp rực rỡ, tiền đẻ ra tiền.

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