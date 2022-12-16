Trời sinh tuổi Hợi luôn là những người dồi dào phúc khí và gặp được nhiều may mắn. Bất kể là năm nào, tuổi Hợi cũng sẽ bình an vô sự vượt qua mọi khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, đặc biệt trong năm nay, đường tình duyên và tài vận của tuổi Hợi sẽ có những thay đổi đột biến.

Tử vi dự báo hết hôm nay (16/12) đường tài vận của tuổi Hợi trong năm nay sẽ tốt đẹp hơn năm ngoái, khoảng vào giữa năm họ gặp được một số quý nhân phương xa đến và tạo cơ hội cho họ làm giàu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể vào cuối năm tuổi Hợi sẽ sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Hợi vốn là người tình cảm hay suy nghĩ nhiều, nên những năm trước họ không tránh khỏi lo lắng và khổ tâm về hôn nhân, nhưng trong năm nay mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý tuổi Hợi, sẽ giúp cuộc sống tinh thần của họ dễ dàng và thoải mái hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (16/12), người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đ.ánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Tuổi Tý

Tuần mới là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Tý. Nhờ tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, họ dễ dàng hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ, giành được sự khen ngợi từ cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/12, tài chính có dấu hiệu phát triển đáng kể khi Thần Tài ghé thăm. Tuổi Tý giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc qua công việc làm thêm. Người độc thân đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò. Họ có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.