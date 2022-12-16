Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), Thần Tài thả núi vàng, 3 tuổi trúng số độc đắc, dương khí hội tụ, rước vận may vào nhà, tiền về đầy tay, tài lộc hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 09:09

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp này rước vận may vào nhà, tiền về đầy tay, tài lộc hưng thịnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), Thần Tài thả núi vàng, 3 tuổi trúng số độc đắc, dương khí hội tụ, rước vận may vào nhà, tiền về đầy tay, tài lộc hưng thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, trong thời gian này tuổi Ngọ đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng.

Người tuổi Ngọ càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người. Người tuổi Ngọ chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Tý càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), Thần Tài thả núi vàng, 3 tuổi trúng số độc đắc, dương khí hội tụ, rước vận may vào nhà, tiền về đầy tay, tài lộc hưng thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Tý sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Tý càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Tý cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Tỵ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Mão

Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Mão lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Mão cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), Thần Tài thả núi vàng, 3 tuổi trúng số độc đắc, dương khí hội tụ, rước vận may vào nhà, tiền về đầy tay, tài lộc hưng thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó, trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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