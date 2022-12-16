Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (17/12-18/12/2022), 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, ung dung hốt bạc, ngồi trên két vàng, sự nghiệp bay cao, công danh vượng

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (17/12-18/12/2022), người tuổi Tị có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Bản mệnh có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Tuy nhiên, nếu xét về nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì năm này Tị vẫn nên chú tâm vào công việc chính, bởi đó mới là thứ đem về thu nhập ổn định cho họ. Nên sắp xếp xây dựng phương hướng và kế hoạch phát triển trong tương lai, có vậy mới giữ được tài lộc bền lâu, giữ được tiền trong lòng bàn tay.

Con giáp này trong năm phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bản mệnh biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu, không ngừng học hỏi để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này “năng nhặt chặt bị”, không thích tiêu pha hoang phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (17/12-18/12/2022) người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Ví trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần này (17/12-18/12/2022), vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng. Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.