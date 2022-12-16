Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 11:24

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp này phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh

Tuổi Mão

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), không mấy tốt đẹp đối với Mão. Bản mệnh dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi. Thế nhưng từ tháng 8 này trở đi tình trạng này sẽ biến mất. Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận số của Mão thay đổi, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Mão chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên được hầu hết mọi người xung quanh yêu mến, sẵn lòng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dù đối mặt với thử thách, con giáp này cũng vẫn tự tin vào chính mình, nỗ lực để vượt qua và ngày một thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Tuổi Mão cũng là một con giáp mang số phú quý, có thể tự tạo ra của khối tài sản lớn bằng chính sức lực của mình. Mão gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh. Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), là thời điểm may mắn với người tuổi Ngọ bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Ngọ tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Ngọ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó, luôn cố gắng hoàn thành công việc theo cách tốt nhất có thể. Họ thường thu về thành quả tốt, được cấp trên trọng dụng. Tử vi hôm nay thứ Sáu (16/12), tuổi Sửu đón vận may liên tiếp. Mọi chuyện đen đủi sẽ được con giáp này hóa giải dần. Sự nghiệp của họ ngày một thuận buồm xuôi gió, thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng vô cùng hạnh phúc. Nhìn chung, thời gian tới chính là thời điểm "tam hỷ lâm môn" với người tuổi Sửu.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay thứ Sáu (16/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền về đầy túi, rủng rỉnh bạc vàng, vận thế khuynh đảo, tiền tài tăng nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (19/12 – 25/12), TRỜI BAN HŨ VÀNG, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tài sản phình to, vận may gõ cửa, giàu nứt đố đổ vách, thăng quan tiến chức, tiền tài sinh sôi

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