Ngày mai (thứ Bảy ngày 17/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp vượt qua bể khổ, cuối tuần thăng hoa từ tình đến tiền, mọi sự hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 12:50

Tử vi dự đoán thứ Bảy ngày 17/9, 3 con giáp may mắn dưới đây "gánh vàng gánh bạc" về nhà, sự nghiệp đại thắng, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Tý

Đúng ngày 17/9, người tuổi Tý sẽ có vận trình rất tốt. Trong công việc, bạn tạo được niềm đam mê để cố gắng, phấn đấu. May mắn rằng, bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Con giáp may mắn này còn có tài năng và thể hiện nó đúng nơi đúng lúc nên được cấp trên trọng dụng và trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng khác.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh báo hiệu người độc thân sẽ sớm thoát cảnh cô đơn lẻ bóng, thay vào đó là sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Con giáp này biết mình cần làm gì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cũng không để cho những ý kiến bên ngoài làm ảnh hưởng tới cuộc sống mình. Nhất là trong chuyện tình cảm, bản mệnh luôn kiên định, và tin tưởng vào người mình yêu chứ không bận tâm đến cảm nhận của người ngoài.

Ngày mai (thứ Bảy ngày 17/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp vượt qua bể khổ, cuối tuần thăng hoa từ tình đến tiền, mọi sự hanh thông viên mãn - Ảnh 1
Đúng ngày 17/9, người tuổi Tý sẽ có vận trình rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn lại có con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn mưu sự ắt thành, đã quyết định làm thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Người tuổi Mão giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có khả năng chịu đựng áp lực công việc.

Thứ Bảy ngày 17/9, sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều tin vui bất ngờ. Sau thời gian chật vật, khó khăn, công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Thu nhập của bạn rủng rỉnh hơn trước. 

Các cơ hội kiếm tiền cứ nối tiếp nhau gõ cửa nhà người tuổi Mão. Những khoản nợ tồn đọng trước kia của bạn cũng sẽ sớm được thanh toán. Lúc này, bạn cần chăm chỉ làm việc, học hỏi kinh nghiệm hơn nữa.

Ngày mai (thứ Bảy ngày 17/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp vượt qua bể khổ, cuối tuần thăng hoa từ tình đến tiền, mọi sự hanh thông viên mãn - Ảnh 2
Thứ Bảy ngày 17/9, sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều tin vui bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, thứ Bảy ngày 17/9, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát, có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng.

Có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc tốt, lại chăm chỉ thì bạn làm gì cũng thành, tiền cứ ào ào đổ vào túi, tiêu không hết, đếm không xuể.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Tuất thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Ngày mai (thứ Bảy ngày 17/9), Thần Tài báo tin vui, 3 con giáp vượt qua bể khổ, cuối tuần thăng hoa từ tình đến tiền, mọi sự hanh thông viên mãn - Ảnh 3
Thứ Bảy ngày 17/9, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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