Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp vướng xung khắc, vừa ra ngõ đã mất tiền, của cải tài sản không cánh mà bay, dễ gặp bất trắc trong tình cảm

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 10:46

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, dễ gây gổ, lời qua tiếng lại trong chuyện tình cảm.

Tuổi Sửu

Chuyện tình cảm của bản mệnh trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 không mấy tốt đẹp. Thay vì cùng nhau hướng về tương lai với nhiều dự định xán lạn, hai bạn lại để những khúc mắc, tranh cãi ghìm bước chân của nhau. Điều này vô tình khiến tình cảm giữa hai ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn.

Công việc của tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 diễn ra biến động. Tâm trạng bất ổn ảnh hưởng lớn đến sự tập trung của bản mệnh. Đây là nguyên nhân khiến con giáp này dễ đưa ra các quyết định nóng vội, thiếu suy nghĩ và hậu quả là điều khó có thể tránh khỏi. Vận trình tài lộc bất ổn. Công việc gặp trở ngại khiến vận trình tài chính gặp ít nhiều khó khăn.

Sức khỏe của bạn có chút suy giảm do làm việc quá sức. Nếu không thể giảm thiểu công việc, bạn hãy chăm chỉ tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe, và nhớ phải ăn uống đúng bữa.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp vướng xung khắc, vừa ra ngõ đã mất tiền, của cải tài sản không cánh mà bay, dễ gặp bất trắc trong tình cảm - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của Sửu bất ổn, công việc gặp trở ngại khiến vận trình tài chính gặp ít nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong thứ Bảy ngày 17/9/2022, bạn ít nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. 

Có thể bạn sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác vì không ủng hộ mình. Song cùng với đó, bạn cũng nên xem lại kế hoạch của mình liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại không thể thuyết phục được mọi người.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp vướng xung khắc, vừa ra ngõ đã mất tiền, của cải tài sản không cánh mà bay, dễ gặp bất trắc trong tình cảm - Ảnh 2
Chuyện tình cảm, Thìn dễ rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự tác động tiêu cực của Thương Quan, người tuổi Ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Nếu vẫn giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỉ luật thì bạn sẽ khó bề mà thăng tiến trong sự nghiệp. Dù có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện theo cảm hứng cũng có thể lấy mất những cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đấy.

Vận trình tình cảm có chút ảm đạm. Ngày mới dự báo có chuyện không vui trong mối quan hệ tình cảm. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình. Các thành viên trong nhà vì lợi ích, uy quyền mà thường xảy ra mâu thuẫn, ganh ghét.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp vướng xung khắc, vừa ra ngõ đã mất tiền, của cải tài sản không cánh mà bay, dễ gặp bất trắc trong tình cảm - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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