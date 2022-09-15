Đúng 14 ngày cuối tháng 9/2022, những con giáp có bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái, công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn, như ý

Do được Thần Phật che chở biến hung thành cát nên trong 14 ngày cuối tháng 9/2022, có những con giáp trở mình thành đại gia.

Tuổi Thìn Tử vi học có nói, trong 14 ngày cuối tháng 9/2022, tuổi Thìn bước vào thời gian vượng phát về tất cả phương diện. Do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vô cùng dư dả. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với thời gian trước, thậm chí có thể trở nên giàu có. Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, sắp tới đây tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối tháng càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Trong 14 ngày cuối tháng 9/2022, tuổi Thìn bước vào thời gian vượng phát về tất cả phương diện. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu và luôn thấu hiểu cho người khác. Đa số, những người tuổi Sửu đều sinh ra trong gia đình ấm cúng, hạnh phúc, nếu như không phải thì ít nhất họ cũng có được tình thương yêu của mọi người xung quanh. Trong cuộc sống thì những người tuổi Sửu vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài. Thầy tử vi học có nói, tuổi Sửu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Nửa tháng đầu mọi thứ vẫn còn dậm chân tại chỗ, nhưng đến 14 ngày cuối tháng 9/2022, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ lội ngược dòng.

Đến 14 ngày cuối tháng 9/2022, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Sửu đều bất ngờ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh. Trong 14 ngày cuối tháng 9/2022, tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Từ giờ đến cuối tháng, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn. Trong 14 ngày cuối tháng 9/2022, tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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