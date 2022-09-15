Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, top 3 con giáp chuyển vận đổi đời, vàng 9999 trải ngập khắp nhà, gặp nhiều chuyện hỷ, công danh tài lộc tăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:10

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, 3 con giáp sau cực kì may mắn, tiền bạc dồi dào, tình yêu rực rỡ.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão là người thông minh, hoàn toàn làm chủ được bản thân và họ luôn sống có kế hoạch. Từ trước đến nay, tuổi Mão không phải là con giáp dễ lâm vào cảnh khốn đốn, nợ nần chồng chất, bởi lẽ bất kể làm việc gì họ cũng biết tính toán kỹ càng.

Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã phải đối mặt với những vấn đề ngoài tầm kiểm soát, khiến tài chính của họ bị thâm hụt đáng kể. Tử vi học có nói, kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, vận may của tuổi Mão sẽ thay đổi, dù không thể hình dung nhưng chắc chắn tuổi Mão sẽ được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn mà họ chưa từng trải qua.

Cụ thể, từ thời gian này trở đi, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, và cơ hội này giúp họ xây dựng cơ ngơi và tạo được thành quả trong công việc. Dự kiến, những tháng cuối năm, may mắn tới liên tục, bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, top 3 con giáp chuyển vận đổi đời, vàng 9999 trải ngập khắp nhà, gặp nhiều chuyện hỷ, công danh tài lộc tăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, vận may của tuổi Mão sẽ thay đổi, tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn mà họ chưa từng trải qua. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, tuổi Sửu cực kỳ may mắn trong công việc, tiền tài, tình duyên. Sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Từ thời gian này trở đi, bạn sẽ nhận được tin vui trong công việc. Sẽ có những lời khen ngợi hoặc đánh giá tốt, để làm đòn bẩy cho bạn tiến tới một vị trí cao hơn. Bạn được ưu ái nên hãy cố gắng tận dụng cơ hội này.

Tiền bạc của bạn xông xênh nhưng cũng đừng tiêu pha quá lãng phí. Có thể, trong thời điểm này, bạn sẽ nhận được lời tỏ tình từ người bạn thích. Hoặc sẽ nhận được món quà bất ngờ từ người bạn yêu thương đó. Tận dụng cơ hội này để vui vẻ với người thân yêu của bạn. Có thể tổ chức bữa tiệc nhỏ, lãng mạn để tình yêu thêm ngọt ngào. Chủ động trong tình yêu là điều cần làm nhất lúc này, không sẽ tuột mất cơ hội đó. 

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, top 3 con giáp chuyển vận đổi đời, vàng 9999 trải ngập khắp nhà, gặp nhiều chuyện hỷ, công danh tài lộc tăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, tuổi Sửu cực kỳ may mắn trong công việc, tiền tài, tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn rất thông minh, ham học. Từ khi còn nhỏ họ đã luôn nỗ lực tự lập, vươn lên trong cuộc sống. Họ được trời ban cho may mắn, phúc lộc. Cho dù làm công việc gì thì Dậu cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Dậu nổi tiếng cầu toàn, luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, Dậu có tài vận tăng cao, nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người làm kinh doanh sẽ có những thương vụ thuận lợi. Từ đây, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Bên cạnh đó, Dậu còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần chăm chỉ trong công việc là thu nhập tăng cao. Tinh thần cũng vì vậy mà phấn chấn hơn.

Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, top 3 con giáp chuyển vận đổi đời, vàng 9999 trải ngập khắp nhà, gặp nhiều chuyện hỷ, công danh tài lộc tăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Kể từ thứ Sáu ngày 16/9/2022, Dậu có tài vận tăng cao, nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự đoán 3 ngày tới (16/9 - 18/9), 3 con giáp rũ sạch vận đen, gom hết của cải thiên hạ, đổi đời trong chớp mắt, gấm vóc lụa là không thiếu

Tử vi dự đoán 3 ngày tới (16/9 - 18/9), 3 con giáp rũ sạch vận đen, gom hết của cải thiên hạ, đổi đời trong chớp mắt, gấm vóc lụa là không thiếu

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 3 ngày tới, những con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế, thu nhập cao hơn thời gian trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày 16/9/2022 con giáp may mắn ngày 16/9 tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi thứ Sáu ngày 12/9/2022 tử vi đúng ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 4 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 4 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa