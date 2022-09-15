'Không giàu đời không nể': nửa cuối tháng 9/2022, top 3 con giáp tiêu trừ mọi vận đen, thuận thế phát tài, trong nhà toàn gấm vóc lụa là, sống trong vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:58

Nửa cuối tháng 9, những con giáp sẽ có bước chuyển mình lớn trong cuộc đời.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính trung thực, thẳng thắn và luôn có trách nhiệm với công việc, bản thân. Tuổi Tuất bề ngoài khá lạnh lùng nhưng bên trong lại là người có tình cảm và luôn sẵn sàng hy sinh để gia đình có thể hạnh phúc.

Đa số những người tuổi Tuất đều không sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng cuộc sống giàu có cho riêng mình. Dù khó khăn thế nào, tuổi Tuất vẫn luôn dùng sự tự tin và bản lĩnh vốn có để vượt qua.

Tử vi học có nói, trong nửa cuối tháng 9, cuộc sống tuổi Tuất sẽ an nhàn và sung túc đến không ngờ. Ai từng trải qua nghèo khó thì thời gian này sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ sự nghiệp, công việc đến tài vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của tuổi Tuất, họ còn được thần tài và các vị thần may mắn soi sáng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung cuộc sống của tuổi Tuất rực rỡ, tài vận và tinh thần, tất cả đều rất viên mãn.

'Không giàu đời không nể': nửa cuối tháng 9/2022, top 3 con giáp tiêu trừ mọi vận đen, thuận thế phát tài, trong nhà toàn gấm vóc lụa là, sống trong vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong nửa cuối tháng 9, cuộc sống tuổi Tuất sẽ an nhàn và sung túc đến không ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tử vi nửa cuối tháng 9 của những người tuổi Sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong tài lộc và công việc. Mọi việc đang có dấu hiệu cải thiện, dù ở mức độ rất nhỏ, chưa thực sự rõ ràng và có thể là đến chính bạn cũng chưa thể nhận ra ngay được. Vì vậy điều bạn cần làm là tiếp tục cố gắng hết sức mình, đừng vội than phiền với người khác.

Trên con đường tình duyên dù hiện tại không phải thời điểm vượng đào hoa, chuyện tình yêu có thể vẫn chưa được như con giáp tuổi Sửu mong đợi nhưng vận trình tình cảm bắt đầu có những chuyển biến tốt rồi. Đối với những người đã có đôi hoặc lập gia đình thì đây là khoảng thời gian cả hai cùng nhau vun vén để mối quan hệ trở nên thắm thiết hơn.

'Không giàu đời không nể': nửa cuối tháng 9/2022, top 3 con giáp tiêu trừ mọi vận đen, thuận thế phát tài, trong nhà toàn gấm vóc lụa là, sống trong vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Trong tử vi nửa cuối tháng 9 của những người tuổi Sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong tài lộc và công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người sinh năm con mèo sẽ có tài vận rất tốt trong nửa cuối tháng 9. Từ thời gian này đến cuối tháng, con giáp này sẽ ngày càng phát tài, phát lộc lớn không ngờ. Con giáp tuổi Mão này may mắn hơn người, gặp nhiều quý nhân nâng đỡ, sự giàu có nằm trong tầm tay.

Từ đầu tháng họ đã có đầy đủ niềm vui và vận may sẽ tiếp tục tăng theo từng ngày, họ cũng có thể tạo ra những bước tiến vượt trội, hưởng giàu sang cả đời. May mắn mỉm cười giúp tuổi Mão có cơ hội khẳng định năng lực, thăng tiến vùn vụt. Một bước lên tiên, nghèo mấy tiền cũng đổ về ào ào như thác chính là phúc phần mà Mão có được trong nửa cuối tháng 9.

'Không giàu đời không nể': nửa cuối tháng 9/2022, top 3 con giáp tiêu trừ mọi vận đen, thuận thế phát tài, trong nhà toàn gấm vóc lụa là, sống trong vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Người sinh năm con mèo sẽ có tài vận rất tốt trong nửa cuối tháng 9. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi dự đoán 3 ngày tới (16/9 - 18/9), 3 con giáp rũ sạch vận đen, gom hết của cải thiên hạ, đổi đời trong chớp mắt, gấm vóc lụa là không thiếu

Tử vi dự đoán 3 ngày tới (16/9 - 18/9), 3 con giáp rũ sạch vận đen, gom hết của cải thiên hạ, đổi đời trong chớp mắt, gấm vóc lụa là không thiếu

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 3 ngày tới, những con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế, thu nhập cao hơn thời gian trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn nửa cuối tháng 9 tử vi hàng ngày 3 con giáp phát tài con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 5 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa