Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ vận trình khởi sắc rõ rệt, tình cảm viên mãn, Ngọ mất cơ hội thăng quan tiến chức

Xem tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình tình cảm viên mãn vui vẻ. Tình yêu đôi lứa phát triển tốt đẹp, người trong cuộc ngày càng hiểu nhau hơn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân thông qua sự mai mối của người thân.

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, nhờ năng lực, những chú Chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Thứ Bảy ngày 17/9/2022, cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Sửu

Chuyện tình cảm của bản mệnh trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 không mấy tốt đẹp. Thay vì cùng nhau hướng về tương lai với nhiều dự định xán lạn, hai bạn lại để những khúc mắc, tranh cãi ghìm bước chân của nhau. Điều này vô tình khiến tình cảm giữa hai ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn.

Công việc của tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 diễn ra biến động. Tâm trạng bất ổn ảnh hưởng lớn đến sự tập trung của bản mệnh. Đây là nguyên nhân khiến con giáp này dễ đưa ra các quyết định nóng vội, thiếu suy nghĩ và hậu quả là điều khó có thể tránh khỏi. Vận trình tài lộc bất ổn. Công việc gặp trở ngại khiến vận trình tài chính gặp ít nhiều khó khăn.

Sức khỏe của bạn có chút suy giảm do làm việc quá sức. Nếu không thể giảm thiểu công việc, bạn hãy chăm chỉ tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe, và nhớ phải ăn uống đúng bữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán gặp nhiều may mắn. Bản mệnh mở rộng được mối quan hệ ngoại giao và nhiều dự án cũng khởi nguồn từ đây.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Chuyện làm ăn thuận lợi đem lại cho những người này nguồn thu nhập đáng kể.

Vận đào hoa của những chú Ngựa vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Còn với các cặp đôi cũng hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của mình. Những sự quan tâm tuy nhỏ nhưng cũng đủ của người ấy khiến bạn thêm vững tin vào mối quan hệ này và tự tin đối mặt với những sóng gió của cuộc đời.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/9/2022, để hạn chế các sai lầm, tuổi Mão nên lập ra mục tiêu, kế hoạch và hết sức nỗ lực để có thể thực hiện. Con giáp này cũng đừng quên rằng mọi thứ có thể không diễn ra theo đúng ý nên hãy suy nghĩ tích cực và linh hoạt hơn.

Trong ngày sẽ có những thay đổi, những việc diễn ra phần lớn dựa vào may mắn và tính ngẫu nhiên nhiều hơn là thực tế. Ban đầu, mọi thứ diễn ra theo một chiều hướng, và sau đó lại thay đổi theo hướng khác, khiến suy nghĩ trong con giáp này dần trở nên khác biệt so với thời điểm ban đầu.

Ngoài ra cục diện Mộc Thổ xung khắc trong ngày có thể gây ra những tổn hại liên quan đến tiền bạc của bản mệnh. Có thể là những khoản nhỏ thôi nhưng khi tổng kết lại có thể là một khoản lớn. Vì thế, nếu không muốn còn tiền tích trữ thì con giáp này hãy bớt chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Thìn

Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong thứ Bảy ngày 17/9/2022, bạn ít nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Có thể bạn sẽ cảm thấy bất mãn và oán trách người khác vì không ủng hộ mình. Song cùng với đó, bạn cũng nên xem lại kế hoạch của mình liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại không thể thuyết phục được mọi người.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia.

Trong thứ Bảy ngày 17/9/2022, bạn ít nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi, Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai, khiến mọi người xung quanh đều tin phục.

Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả giao tiếp ngoài mong đợi.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy tâm sự với người thân để giải tỏa cảm xúc, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Ngọ

Dưới sự tác động tiêu cực của Thương Quan, người tuổi Ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Nếu vẫn giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỉ luật thì bạn sẽ khó bề mà thăng tiến trong sự nghiệp. Dù có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện theo cảm hứng cũng có thể lấy mất những cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đấy.

Vận trình tình cảm có chút ảm đạm. Ngày mới dự báo có chuyện không vui trong mối quan hệ tình cảm. Đứng trước nhiều lựa chọn, lời khuyên cho bạn là hãy để trái tim lên tiếng, đừng quá lý trí mà đánh mất cơ hội tình duyên của mình. Các thành viên trong nhà vì lợi ích, uy quyền mà thường xảy ra mâu thuẫn, ganh ghét.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Mùi

Vận trình tình cảm trên đà sa sút. Mối quan hệ giữa các cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn vì không tìm được tiếng nói chung. Tình yêu một khi đã thiếu đi sự đồng điệu thì rất khó giữ được sự hoà hợp.

Công việc của tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 diễn ra trôi chảy. Cơ hội thăng tiến mở rộng dành cho những người làm lãnh đạo vì bản mệnh có điều kiện thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, cách giải quyết công việc thiếu linh hoạt dễ gây ra nhiều các vấn đề rắc rối.

Vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực. Công việc thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn lợi nhuận đáng kể. Trong ngày, tinh thần lên xuống thất thường, bạn nên tìm một không gian để tâm trí được gột sạch những cặn bẩn của cuộc sống thường ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Thân

Công việc của Thân diễn ra khá suôn sẻ, những khó khăn trước đó được tháo gỡ triệt để. Về tài chính, Thân được Thần Tài chiếu cố, bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ tăng lên trông thấy.

Về tình cảm, người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thích, người đang yêu hãy tìm cách hâm nóng tình cảm gia đình, mối quan hệ yêu đương.

Về sức khỏe, Thân nên chú ý hơn tới chế độ ăn uống, bạn nên ăn thêm một hộp sữa chua vào buổi tối để thúc đẩy hệ tiêu hóa.

Công việc của Thân diễn ra khá suôn sẻ, những khó khăn trước đó được tháo gỡ triệt để. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 17/9/2022, lục hợp mang lại các điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ để tuổi Dậu có thể thực hiện một số việc liên quan trong công việc, hoặc con giáp này nhận được sự hậu thuẫn của bạn bè, người thân khi gặp khó khăn.

Trong ngày này tuổi Dậu được nhắc nhở nếu rơi vào tình huống khó khăn, cần phải có suy nghĩ tích cực, đồng thời đừng quá tham lam, hấp tấp. Với mỗi bước đi, hãy có sự thận trọng cần thiết, để tránh những sai sót không đáng có thể khiến mình cảm thấy tiếc nuối sau này.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội cho bản mệnh bật đèn xanh với người đã theo đuổi mình đã lâu. Còn nếu con giáp này đang thích ai đó thì có thể khéo léo ngỏ lời để xem phản ứng của đối phương như thế nào.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Bản mệnh luôn muốn tỏ ra mình tài giỏi để nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song điều đó lại khiến bạn thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ hoặc làm sai. Việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung nữa.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng nảy thì đôi bên khó có thể thỏa hiệp với nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của tuổi Hợi

Tử vi ngày 17/9/2022 của 12 con giáp, với tuổi Hợi, Thổ khắc Thủy, đương số còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Để tránh những tổn thương trong tương lai, bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen, đó có thể là kẻ xấu muốn lừa gạt tình cảm của bạn.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, tránh ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc cá nhân. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và bao dung với khuyết điểm của người ấy.

Xem tử vi hàng ngày, Thiên Tài nâng đỡ, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ công việc tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để cổ vũ tinh thần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm