Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, danh lợi song toàn, 3 con giáp sẽ 'hái tiền hái bạc như mưa', hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 06:40

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui từ mọi phương diện, cuộc sống hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Bảy ngày 17/9/2022 của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể.

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, nhờ năng lực, những chú Chuột vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng trong tập thể. Bạn được mọi người xung quanh chú ý, nhất là cấp trên, vì những biểu hiện xuất sắc của mình trong suốt thời gian qua, cơ hội thăng tiến nhờ thế cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Vận trình tình cảm viên mãn vui vẻ. Tình yêu đôi lứa phát triển tốt đẹp, người trong cuộc ngày càng hiểu nhau hơn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân thông qua sự mai mối của người thân.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, danh lợi song toàn, 3 con giáp sẽ 'hái tiền hái bạc như mưa', hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Cục diện Tam Hợp thúc đẩy vận trình công danh của người tuổi Tý thăng cấp, có khởi sắc rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong thứ Bảy ngày 17/9/2022 diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán gặp nhiều may mắn. Bản mệnh mở rộng được mối quan hệ ngoại giao và nhiều dự án cũng khởi nguồn từ đây.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Chuyện làm ăn thuận lợi đem lại cho những người này nguồn thu nhập đáng kể.

Vận đào hoa của những chú Hổ vô cùng khởi sắc. Người độc thân tỏa ra sức hút tự nhiên, quyến rũ và hấp dẫn ánh mắt của những người khác giới. Còn với các cặp đôi cũng hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn của mình. Những sự quan tâm tuy nhỏ nhưng cũng đủ của người ấy khiến bạn thêm vững tin vào mối quan hệ này và tự tin đối mặt với những sóng gió của cuộc đời.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, danh lợi song toàn, 3 con giáp sẽ 'hái tiền hái bạc như mưa', hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Cát tinh nâng đỡ giúp những người tuổi Dần đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai, khiến mọi người xung quanh đều tin phục.

Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả giao tiếp ngoài mong đợi.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy tâm sự với người thân để giải tỏa cảm xúc, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/9/2022, danh lợi song toàn, 3 con giáp sẽ 'hái tiền hái bạc như mưa', hỷ sự bùng nổ vây quanh, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể là tiên phong trong công việc, khiến mọi người xung quanh đều tin phục. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi đúng ngày mai tử vi thứ Bảy tử vi thứ bảy ngày 17/9/2022 tử vi ngày 17/9/2022 tử vi ngày nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 52 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 52 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả