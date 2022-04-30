Ngay 3 ngày đầu tuần (2/5 - 4/5), 3 con giáp có túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng hiền lành càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 09:29

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ có sự chuyển mình rực rỡ cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Sang 3 ngày đầu tuần là thời gian đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa. Đây cũng là lúc vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thăng hoa. Từ vi học có nói, bản thân tuổi Ngọ vốn thông minh, nhanh nhẹn, nay lại gặp được quý nhân nên thành công sẽ càng rực rỡ.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng trong nguy có cơ, người biết tận dụng cơ hội mới là người thành công lớn. Khi đứng trước khó khăn, đừng bao giờ nản lòng mà hãy suy nghĩ nhiều chiều hơn để có thể tìm được đường hướng phát triển cho mình, mang lại nhiều lợi thế cho con giáp này.

Ngay 3 ngày đầu tuần (2/5 - 4/5), 3 con giáp có túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 1
Sang 3 ngày đầu tuần là thời gian đánh dấu sự chuyển mình của những chú Ngựa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỷ lại người khác, thành công đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có. Càng trong khó khăn, những chú Trâu sẽ càng trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn.

Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Sửu sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn. Cụ thể, bản mệnh sẽ gặp may mắn cả về đường tiền bạc và công danh sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian này.

Ngay 3 ngày đầu tuần (2/5 - 4/5), 3 con giáp có túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Sửu sẽ thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi, trong 3 ngày đầu tuần, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có thần Tài ở bên giúp sức nên những chú chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập.

Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý những cơ hội.

Ngay 3 ngày đầu tuần (2/5 - 4/5), 3 con giáp có túi tiền nặng trĩu, Thần Tài phát lộc lá khổng lồ, càng hiền lành càng giàu có - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, Tý sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trong vòng 7 ngày tới (1/5 - 7/5), 3 con giáp được hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết

Trong vòng 7 ngày tới (1/5 - 7/5), 3 con giáp được hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thần Phật sủng ái, chiều chuộng như “con cưng” ban cho lộc lá khổng lồ, tiền tiêu không hết trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tử vi đầu tuần tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 20 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 20 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng