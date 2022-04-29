Rước thêm tài lộc, từ ngày 30/4 đến 10/5, 3 con giáp tiền về như lũ, vận khí sáng chói, cuộc sống lên hương, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 23:34

Thời gian từ ngày 30/4 đến 10/5, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Ngọc Hoàng chiếu cố tiền bạc thi nhau kéo về đầy ví.

Tuổi Tí

Theo tử vi học, từ ngày 30/4 đến 10/5, những con giáp tuổi Tí sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống thuận lợi viên mãn. Con giáp thích kiếm tiền nhiều và vô cùng chăm chỉ trong việc kiếm tiền.

Người tuổi Tí sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, tình duyên đỏ thắm như son, tài lộc kéo vào túi nhiều như bốc thăm trúng thưởng. Thời gian này, họ sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn nữa với những khoản tiền thưởng không nhỏ. 

Rước thêm tài lộc, từ ngày 30/4 đến 10/5, 3 con giáp tiền về như lũ, vận khí sáng chói, cuộc sống lên hương, tình duyên phơi phới - Ảnh 1
Theo tử vi học, từ ngày 30/4 đến 10/5, những con giáp tuổi Tí sẽ nhận được nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian từ ngày 30/4 đến 10/5, tài vận của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Với người làm chủ đây là cơ hội có thêm những nguồn thu mới từ những hợp đồng tiền tỷ.

Người tuổi Dần nên cố gắng phát huy hết năng lực của mình trong khoảng thời gian này. Dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

Rước thêm tài lộc, từ ngày 30/4 đến 10/5, 3 con giáp tiền về như lũ, vận khí sáng chói, cuộc sống lên hương, tình duyên phơi phới - Ảnh 2
Thời gian từ ngày 30/4 đến 10/5, tài vận của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng vô cùng đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi từ ngày 30/4 đến 10/5 của người Tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát tài thu về tiền tỷ trong tay mình. Đây chính là giai đoạn hưng thịnh và thuận lợi nhất của người tuổi Hợi, giúp cho họ có cuộc sống viên mãn trong thời gian này.

Về đời sống tình cảm, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống tình duyên vô cùng thăng hoa không thiếu thốn bất kỳ điều gì. Tuổi Hợi đã có gia đình trong nhà có thêm con cái, những người chưa lập gia đình sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình.

Rước thêm tài lộc, từ ngày 30/4 đến 10/5, 3 con giáp tiền về như lũ, vận khí sáng chói, cuộc sống lên hương, tình duyên phơi phới - Ảnh 3
Tử vi từ ngày 30/4 đến 10/5 của người Tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát tài thu về tiền tỷ trong tay mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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