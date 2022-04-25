Trong vòng 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4): Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp tiền tài đuề huề, vận may đạt đỉnh, đã giàu nay lại càng sang

Tâm linh - Tử vi 25/04/2022 08:22

Trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, tha hồ giàu có.

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân tràn đầy năng lượng, ý chí chiến đấu trong sự nghiệp. Họ không chỉ sẵn sàng thử nhiều cách tiếp cận kinh doanh mới mà còn có thể tĩnh tâm để chờ đợi thời cơ. Con giáp này không vội vàng kiếm tiền, ăn xổi mà cẩn thận gây dựng các mối quan hệ, củng cố năng lực.

Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi, người tuổi Thân có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc. Và thời cơ đó chính là trong 3 ngày đầu tuần, mức sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện, mọi việc sẽ ngày càng thuận lợi, sung túc.

Trong vòng 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4): Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp tiền tài đuề huề, vận may đạt đỉnh, đã giàu nay lại càng sang - Ảnh 1
 Trong 3 ngày đầu tuần, mức sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện, mọi việc sẽ ngày càng thuận lợi, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất tự tin. Ngay cả khi họ không nói nhiều, không quá thể hiện nhưng luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán. Con giáp tuổi Hợi đối xử với mọi người xung quanh với sự tôn trọng thật lòng.

 

Vào 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình đạt được những kết quả tốt hơn. Người tuổi Hợi kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn. Mặt khác, vận may bủa vây nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác. Từ đây, con giáp này như diều gặp gió, kiếm được những hũ vàng nặng trĩu.

Trong vòng 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4): Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp tiền tài đuề huề, vận may đạt đỉnh, đã giàu nay lại càng sang - Ảnh 2
Vào 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình đạt được những kết quả tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp nhận được ngôi sao may mắn trong 3 ngày đầu tuần. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Mùi không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh. Họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

Trong vòng 3 ngày đầu tuần (25/4 - 27/4): Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp tiền tài đuề huề, vận may đạt đỉnh, đã giàu nay lại càng sang - Ảnh 3
Người tuổi Mùi là một trong những con giáp nhận được ngôi sao may mắn trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày tới (22/4 - 25/4), 3 con giáp đón vô vàn vận may, tiền vàng tụ hội, nhặt trúng vàng ròng, đại thắng công danh

Tử vi 4 ngày tới (22/4 - 25/4), 3 con giáp đón vô vàn vận may, tiền vàng tụ hội, nhặt trúng vàng ròng, đại thắng công danh

Trong 4 ngày tới, 3 con giáp may mắn vượng sắc tài lộc, làm ăn thăng hạng, vận trình huy hoàng, rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm