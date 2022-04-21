Từ ngày 21/4 đến 30/4, top 3 con giáp NỔ LỘC LIÊN TIẾP, may mắn được Thần Phật độ mạng, tạm biệt 'nhà lá' lên biệt thự

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 06:14

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn đón nhận vô vàn tin vui, tiền ập vào nhà, sự nghiệp trải hoa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn trong thời gian từ ngày 21/4 đến 30/4. Nhờ vậy mà tinh thần bạn luôn lạc quan, tích cực, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Đường tài lộc của con giáp may mắn vẫn ổn định.

Nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải tính toán kĩ mọi phương diện trước khi tiến hành.

Từ ngày 21/4 đến 30/4, top 3 con giáp NỔ LỘC LIÊN TIẾP, may mắn được Thần Phật độ mạng, tạm biệt 'nhà lá' lên biệt thự - Ảnh 1
Người tuổi Tý có cơ hội gặp được nhiều điều như ý muốn trong thời gian từ ngày 21/4 đến 30/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong thời gian từ ngày 21/4 đến 30/4. Vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ. Bạn làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng được thăng chức, tăng lương.

Chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì khả năng cao sẽ đổi đời trong thời gian này. Con giáp này có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ làm ăn kinh doanh phát đạt. Mặt khác, họ là người biết nắm bắt cơ hội, giỏi xoay chuyển tình thế khi gặp thời cơ.

Từ ngày 21/4 đến 30/4, top 3 con giáp NỔ LỘC LIÊN TIẾP, may mắn được Thần Phật độ mạng, tạm biệt 'nhà lá' lên biệt thự - Ảnh 2
Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong thời gian từ ngày 21/4 đến 30/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 21/4 đến 30/4, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Được cát tinh phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Tuổi Ngọ là người thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ nên trời ban cho vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Con giáp này nhanh chóng đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai cũng ngưỡng mộ.

Từ ngày 21/4 đến 30/4, top 3 con giáp NỔ LỘC LIÊN TIẾP, may mắn được Thần Phật độ mạng, tạm biệt 'nhà lá' lên biệt thự - Ảnh 3
Từ ngày 21/4 đến 30/4, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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