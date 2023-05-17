Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không mấy dễ dàng. Người tuổi này chẳng thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao do chưa tìm thấy được cảm hứng để làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Thu nhập đều đều cùng với khả năng quản lý tài chính thông minh nên con giáp này có thể hạn chế được những phát sinh bất ngờ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ảm đạm. Bất đồng quan điểm sống chính là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách giữa hai người. Người độc thân vân chưa tìm được người mình yêu do tiêu chuẩn cao ngất ngưởng.

Tuổi Tỵ

Công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng. Có vẻ như Tỵ đã chán ngấy công việc hiện tại nhưng không có cách nào để giải thoát, mệt mỏi vật vờ đi làm qua ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Xung lâm vận nên dễ xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại. Bạn đã bận rộn cả tuần rồi thì hôm nay nên nghỉ ngơi, ăn uống để giảm căng thẳng. Bởi khi mệt mỏi thì nói chuyện với ai cũng dễ nổi cáu, xung đột.

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bạn cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Khi ngã quỵ thì đã không kiếm được lại tiêu nhiều, Tỵ nên cẩn thận.

Tuổi Tuất

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Thứ Tư 17/05/2023, Tuổi Tuất dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tuất có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong Thứ Tư này ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn chùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng. Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.