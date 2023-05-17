Ngày 17/5/2023: 3 con giáp chuẩn bị đối diện với một ngày u tối, nguy cơ mất việc, mâu thuẫn ẩu đả, vận trình bế tắc, dễ tiêu cực để lại hậu quả nặng nề về sau

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 08:07

3 con giáp dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn trong ngày hôm nay.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không mấy dễ dàng. Người tuổi này chẳng thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao do chưa tìm thấy được cảm hứng để làm việc. 

Ngày 17/5/2023: 3 con giáp chuẩn bị đối diện với một ngày u tối, nguy cơ mất việc, mâu thuẫn ẩu đả, vận trình bế tắc, dễ tiêu cực để lại hậu quả nặng nề về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ảm đạm. Bất đồng quan điểm sống chính là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách giữa hai người. Người độc thân vân chưa tìm được người mình yêu do tiêu chuẩn cao ngất ngưởng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Thu nhập đều đều cùng với khả năng quản lý tài chính thông minh nên con giáp này có thể hạn chế được những phát sinh bất ngờ. 

Tuổi Tỵ

Công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng. Có vẻ như Tỵ đã chán ngấy công việc hiện tại nhưng không có cách nào để giải thoát, mệt mỏi vật vờ đi làm qua ngày.

Ngày 17/5/2023: 3 con giáp chuẩn bị đối diện với một ngày u tối, nguy cơ mất việc, mâu thuẫn ẩu đả, vận trình bế tắc, dễ tiêu cực để lại hậu quả nặng nề về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tương Xung lâm vận nên dễ xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại. Bạn đã bận rộn cả tuần rồi thì hôm nay nên nghỉ ngơi, ăn uống để giảm căng thẳng. Bởi khi mệt mỏi thì nói chuyện với ai cũng dễ nổi cáu, xung đột. 

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bạn cũng phải để ý đến sức khỏe của mình. Khi ngã quỵ thì đã không kiếm được lại tiêu nhiều, Tỵ nên cẩn thận. 

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày Thứ Tư 17/05/2023, Tuổi Tuất dễ trở nên bốc đồng và xốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai.

Ngày 17/5/2023: 3 con giáp chuẩn bị đối diện với một ngày u tối, nguy cơ mất việc, mâu thuẫn ẩu đả, vận trình bế tắc, dễ tiêu cực để lại hậu quả nặng nề về sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc, Tuổi Tuất có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ, ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong Thứ Tư này ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn chùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng. Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày 17/5/2023 tử vi 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'