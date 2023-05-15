Tử vi ngày 16/5/2023: Trên có Trời Phật phù hộ, dưới có Thổ Địa chống chân, 3 con giáp chẳng sợ sóng gió, tài vận đi lên, tiền tài lũ lượt đổ về, băng băng vượt dốc

Tuổi Tý được Chính Ấn che chở trong ngày thứ 3 này nên sự nghiệp có khởi sắc hơn hẳn. Bạn sẽ nhận được tin vui liên quan tới việc hoàn thành dự án hay gặt hái thành quả sau quá trình nỗ lực bền bỉ.

Tuy nhiên, Thủy – Thổ xung khắc nên tình cảm lứa đôi, vợ chồng có chút nguội lạnh. Mỗi khi xảy ra xung đột, bạn có xu hướng nâng cao quan điểm của bản thân thay vì lắng nghe đối phương. Đây là tật xấu bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt để gìn giữ hạnh phúc của mình.

Cũng nhờ những may mắn tới trong ngày hôm nay, tâm trạng của Tý tràn đầy hứng khởi, làm việc hăng say hơn và cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần với lòng nhiệt tình, chân thành của mình. Các mối quan hệ xã giao nơi công sở của bạn rất tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Thực Thần chiếu mệnh giúp đường tài vận của tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Hỏa sinh Thổ còn mang tới may mắn cho Tỵ ở phương diện tình cảm lứa đôi. Dù còn độc thân hay có đôi có cặp thì cũng đều có tin vui về nhân duyên. Chẳng có gì bất ngờ nếu bạn có một ngày tình yêu thăng hoa, hãy cùng đối phương tận hưởng giây phút này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Ba 16/05/2023 này, Tuổi Tuất được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách Tuổi Tuất nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân Tuổi Tuất nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tuất và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.