Thứ Ba ngày 16/5/2023: Trời Phật chỉ điểm, 3 con giáp hưởng Lộc trăm bề, giàu sang bất ngờ, tiền vàng choáng ngợp, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 11:35

3 con giáp gặp thời, phất lên nhanh chóng giúp bản mệnh càng ngày càng giàu có vững bền, địa vị nâng bậc.

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu nhờ được Chính Tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Thứ Ba ngày 16/5/2023: Trời Phật chỉ điểm, 3 con giáp hưởng Lộc trăm bề, giàu sang bất ngờ, tiền vàng choáng ngợp, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn. 

Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão suôn sẻ trăm bề. Ngoài tính cách chăm chỉ, cần mẫn thì người tuổi này còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh để hoàn thành tốt công việc được giao. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này tự tin với năng lực kiếm tiền của mình, song không vì vậy mà chủ quan để rồi “không còn một xu dính túi" trong khoảng thời gian này. 

Thứ Ba ngày 16/5/2023: Trời Phật chỉ điểm, 3 con giáp hưởng Lộc trăm bề, giàu sang bất ngờ, tiền vàng choáng ngợp, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở lòng bày tỏ tình cảm với người mình có cảm tình. Các cặp vợ chồng đều có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.  

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 16/05/2023 cho thấy hôm nay Tuổi Ngọ sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Ngọ hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Ba này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Ngọ nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Ngọ nhé.

Thứ Ba ngày 16/5/2023: Trời Phật chỉ điểm, 3 con giáp hưởng Lộc trăm bề, giàu sang bất ngờ, tiền vàng choáng ngợp, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Ngọ thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Trúng ĐẬM vào 2 ngày cuối tuần (13 - 14/5), 3 con giáp tài lộc cuồn cuộn, Phúc khí vô biên, tỷ sự ĐẠI PHÁT, đụng đâu lãi đó, hốt tiền mỏi tay

Trúng ĐẬM vào 2 ngày cuối tuần (13 - 14/5), 3 con giáp tài lộc cuồn cuộn, Phúc khí vô biên, tỷ sự ĐẠI PHÁT, đụng đâu lãi đó, hốt tiền mỏi tay

Con giáp không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, tiền về chật ví.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi ngày 16/5/2023 tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình