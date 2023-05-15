Thứ Ba ngày 16/5/2023: Trời Phật chỉ điểm, 3 con giáp hưởng Lộc trăm bề, giàu sang bất ngờ, tiền vàng choáng ngợp, muốn nghèo cũng khó

Hôm nay tuổi Sửu nhờ được Chính Tài che chở nên có tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Chuyện tình cảm khá bình lặng, không ngọt không nhạt. Đôi khi cuộc sống và công việc quá bận rộn đã kéo hai bạn đi, ít dành thời gian cho nhau. Nhưng cả hai không quá lo lắng vì hiểu rằng trái tim vẫn hướng về nhau, luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu. Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão suôn sẻ trăm bề. Ngoài tính cách chăm chỉ, cần mẫn thì người tuổi này còn nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh để hoàn thành tốt công việc được giao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Con giáp này tự tin với năng lực kiếm tiền của mình, song không vì vậy mà chủ quan để rồi “không còn một xu dính túi" trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở lòng bày tỏ tình cảm với người mình có cảm tình. Các cặp vợ chồng đều có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 16/05/2023 cho thấy hôm nay Tuổi Ngọ sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Ngọ hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Ba này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Ngọ nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Ngọ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Ngọ thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.