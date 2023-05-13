Thứ Bảy ngày 13/5/2023: Ai nghèo mặc ai, 3 con giáp gặp may mắn tới tấp, BẠC TỶ đầy tay, vận khí ngùn ngụt, TÀI LỘC trên đà vượng phát không gì cản nổi

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Bảy 13/05/2023, vận trình của Tuổi Sửuở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Sửu sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Sửu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuổi Mão

Tiếp nối tử vi hàng ngày 12/5/2023, tuổi Mão may mắn được Tam Hợp che chở nên nhanh chóng xua tan mây mù ảm đạm trước đó, lấy lại những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Những vấn đề bế tắc đều được bạn xử lý thông thuận, cũng bởi con giáp này đã bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu bền bỉ, thành quả này hoàn toàn thuộc về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng tại thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình cũng giúp tuổi Mão tiến lên khá nhanh. Hãy cố gắng duy trì phong độ đỉnh cao này càng lâu càng tốt nhé, nó sẽ giúp bạn còn tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, điềm báo có mâu thuẫn, tranh cãi giữa các cặp đôi cũng bởi ngũ hành xung khắc gây ra. Tình cảm trùng xuống rõ rệt, ban đầu chỉ là những vết rạn nứt nhỏ nhưng càng ngày xa cách hơn. Tranh cãi để giải quyết vấn đề cũng được nhưng đừng để vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Tuổi Tuất

Thứ 7 của Tuất có Chính Ấn chiếu vận nên cực kỳ thuận lợi cho các bạn đang thi cử, xin việc hoặc đòi lại quyền lợi. Thà bình an mà có phúc khí còn hơn nổi loạn, bạn càng hiền lành, ít nói thì công việc sau này càng may mắn bội phần.

Ảnh minh họa: Internet

Gần đầy Tuất khá áp lực, chịu nhiều thiệt thòi do mệnh có Tương Hình. Gia đình thi thoảng có trục trặc, không khí ngột ngạt căng thẳng. Nếu có thể thì con giáp này nên tự thưởng cho mình một chuyến đi xa để không bị trầm cảm.

Mặt tiền bạc không có gì đáng lo ngại, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tài chính ổn định giúp cho Tuất dễ dàng chi trả mọi khoản nợ lặt vặt.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.